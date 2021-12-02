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https://arabic.sputniknews.com/20211202/أستاذ-علوم-سياسية-إيران-تحاول-الضغط-على-الدول-الكبرى-لتنفيذ-مطالبها-1053479106.html
أستاذ علوم سياسية: إيران تحاول الضغط على الدول الكبرى لتنفيذ مطالبها
أستاذ علوم سياسية: إيران تحاول الضغط على الدول الكبرى لتنفيذ مطالبها
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، أن الإعلان عن بدء تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي لمستوى 20 %، هو محاولة إيرانية من أجل الضغط على... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:40+0000
2021-12-02T12:40+0000
إيران
إسرائيل
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وأكد الشلبي لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الخميس، أن الضغط الإيراني يتعلق بالقبول بالشروط الإيرانية والعودة إلى طاولة المفاوضات، دون أي شروط مجحفة بحق إيران، أو التصعيد، وذلك بتخصيب اليورانيوم حتى الوصول إلى نسب عالية، قد تشكل خطرا كبيرا على العالم والمنطقة.كما شكك الشلبي في احتمال قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي لمستوى 20 %، وأن ذلك قد يكون مناورة للضغط على الدول الفاعلة في الملف النووي ليس أكثر.وأوضح أن إيران تدرك أن الموقف الأمريكي أقل قوة وعنفا مما كان عليه في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث أن الرئيس الحالي جو بايدن أكثر مرونة، كما أن أوروبا لديها موقف يميل إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية ترضي الجميع، متوقعا حدوث إيجابيات جراء الجلسات المتكررة بين الدول الفاعلة في الملف النووي.وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية على أن الوضع الإسرائيلي من الداخل لا يسمح بأخذ قرار، مثل ضرب طهران فهناك "حزب الله" و"حماس"، بالإضافة إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تأخذ قرارا بهذا الشكل دون موافقة أمريكية والأخيرة تسعى لحل دبلوماسي.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت، أمس الأربعاء، أن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة، في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.وقالت الوكالة في بيان، إنها تحققت من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 % في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز "آي.آر-6" في فوردو، بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 %.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/قائد-فيلق-القدس-يحذر-أمريكا-من-تهشم-أسنانها-إذا-اتخذت-أي-خطوة-ضد-إيران-1053474132.html
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إيران, إسرائيل

أستاذ علوم سياسية: إيران تحاول الضغط على الدول الكبرى لتنفيذ مطالبها

12:40 GMT 02.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، أن الإعلان عن بدء تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي لمستوى 20 %، هو محاولة إيرانية من أجل الضغط على الدول الكبرى.
وأكد الشلبي لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الخميس، أن الضغط الإيراني يتعلق بالقبول بالشروط الإيرانية والعودة إلى طاولة المفاوضات، دون أي شروط مجحفة بحق إيران، أو التصعيد، وذلك بتخصيب اليورانيوم حتى الوصول إلى نسب عالية، قد تشكل خطرا كبيرا على العالم والمنطقة.
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
قائد فيلق القدس يحذر أمريكا من "تهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران
11:18 GMT
كما شكك الشلبي في احتمال قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي لمستوى 20 %، وأن ذلك قد يكون مناورة للضغط على الدول الفاعلة في الملف النووي ليس أكثر.
وأوضح أن إيران تدرك أن الموقف الأمريكي أقل قوة وعنفا مما كان عليه في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث أن الرئيس الحالي جو بايدن أكثر مرونة، كما أن أوروبا لديها موقف يميل إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية ترضي الجميع، متوقعا حدوث إيجابيات جراء الجلسات المتكررة بين الدول الفاعلة في الملف النووي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية على أن الوضع الإسرائيلي من الداخل لا يسمح بأخذ قرار، مثل ضرب طهران فهناك "حزب الله" و"حماس"، بالإضافة إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تأخذ قرارا بهذا الشكل دون موافقة أمريكية والأخيرة تسعى لحل دبلوماسي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت، أمس الأربعاء، أن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة، في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.
وقالت الوكالة في بيان، إنها تحققت من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 % في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز "آي.آر-6" في فوردو، بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 %.
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