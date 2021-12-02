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https://arabic.sputniknews.com/20211202/أسماك-ثملة-في-بحيرة-صينية-بعد-تسرب-نبيذ-الأرز-فيديو-1053467636.html
أسماك "ثملة" في بحيرة صينية بعد تسرب نبيذ الأرز... فيديو
أسماك "ثملة" في بحيرة صينية بعد تسرب نبيذ الأرز... فيديو
تسبب تسرب نبيذ الأرز إلى إحدى البحيرات شرقي الصين إلى ارتفاع آلاف الأسماك "الثملة" إلى السطح. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T08:54+0000
2021-12-02T08:54+0000
2021-12-02T08:54+0000
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ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، كمية كبيرة من الأسماك تطفو على سطح بحيرة جيان. يُظهر أحد المقاطع رجلًا يخرج سمكة من البحيرة وكانت تتحرك ببطء في يد الرجل.كانت هناك أسماك ذهبية وسمك السلور وأنواع أخرى في البحيرة، بعض الأسماك العائمة كانت "في حالة سكر"، لكن بعضها مات بالفعل.وفقا للتقارير، اشتعلت النيران في مصنع للخمور وتسرب نبيذ الأرز وتدفق إلى بحيرة جيان ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسماك "ثملة" في بحيرة صينية بعد تسرب نبيذ الأرز... فيديو
تسبب تسرب نبيذ الأرز إلى إحدى البحيرات شرقي الصين إلى ارتفاع آلاف الأسماك "الثملة" إلى السطح.
ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، كمية كبيرة من الأسماك تطفو على سطح بحيرة جيان. يُظهر أحد المقاطع رجلًا يخرج سمكة من البحيرة وكانت تتحرك ببطء في يد الرجل.
كانت هناك أسماك ذهبية وسمك السلور وأنواع أخرى في البحيرة، بعض الأسماك العائمة كانت "في حالة سكر"، لكن بعضها مات بالفعل.
وفقا للتقارير، اشتعلت النيران في مصنع للخمور وتسرب نبيذ الأرز وتدفق إلى بحيرة جيان ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية.