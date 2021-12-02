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أوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية
أوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف تدرس بجدية سيناريو حدوث غزو ضد أوكرانيا من أراضي بيلاروس. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T16:32+0000
2021-12-02T16:37+0000
روسيا
أوكرانيا
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كييف - سبوتنيك. وقال كوليبا: "نحن ندرس هذا السيناريو على مستوى جاد للغاية، ولا نستبعد مثل هذا الاحتمال".في الوقت نفسه، رأى كوليبا أن كييف لا ترى بعد استعدادًا للجيش البيلاروسي للعمليات ضد أوكرانيا.وأضاف: "حتى الآن لا نرى أن الجيش البيلاروسي يستعد لعمليات ضد أوكرانيا أو أن القيادة البيلاروسية يمكن أن تسمح لروسيا باستخدام أراضيها لتنظيم غزو".وتابع: "لا يتطلب أي تهديد محتمل الاهتمام فحسب، بل يتطلب أيضًا تركيز القوات المسلحة للتخفيف من حدته. حتى لو لم تشكل بيلاروس بعد تهديدًا عسكريًا مباشرًا لأوكرانيا ، فإن الحقائق لا تمحى، وتُعد التصريحات السياسية لمينسك حاليًا جزءًا من السياسة الخارجية العدوانية لروسيا".واعتبر أنه "من أجل منع مثل هذا التطور في الأحداث، من الضروري إرسال عدد مناسب من الأفراد العسكريين إلى الحدود البيلاروسية، ونحن نقرر حاليًا من أين سنحصل على هذه الموارد".يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر يناير/ كانون الثاني، أو في أوائل فبراير/ شباط من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/وزير-الخارجية-التركي-يدعو-لحل-أزمة-أوكرانيا-دبلوماسيا-1053484560.html
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روسيا, أوكرانيا

أوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية

16:32 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 16:37 GMT 02.12.2021)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف تدرس بجدية سيناريو حدوث غزو ضد أوكرانيا من أراضي بيلاروس.
كييف - سبوتنيك. وقال كوليبا: "نحن ندرس هذا السيناريو على مستوى جاد للغاية، ولا نستبعد مثل هذا الاحتمال".
في الوقت نفسه، رأى كوليبا أن كييف لا ترى بعد استعدادًا للجيش البيلاروسي للعمليات ضد أوكرانيا.
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
وزير الخارجية التركي يدعو لحل أزمة أوكرانيا دبلوماسيا
14:47 GMT
وأضاف: "حتى الآن لا نرى أن الجيش البيلاروسي يستعد لعمليات ضد أوكرانيا أو أن القيادة البيلاروسية يمكن أن تسمح لروسيا باستخدام أراضيها لتنظيم غزو".
وتابع: "لا يتطلب أي تهديد محتمل الاهتمام فحسب، بل يتطلب أيضًا تركيز القوات المسلحة للتخفيف من حدته. حتى لو لم تشكل بيلاروس بعد تهديدًا عسكريًا مباشرًا لأوكرانيا ، فإن الحقائق لا تمحى، وتُعد التصريحات السياسية لمينسك حاليًا جزءًا من السياسة الخارجية العدوانية لروسيا".
واعتبر أنه "من أجل منع مثل هذا التطور في الأحداث، من الضروري إرسال عدد مناسب من الأفراد العسكريين إلى الحدود البيلاروسية، ونحن نقرر حاليًا من أين سنحصل على هذه الموارد".
يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر يناير/ كانون الثاني، أو في أوائل فبراير/ شباط من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.
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