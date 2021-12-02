أوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية

كييف - سبوتنيك. وقال كوليبا: "نحن ندرس هذا السيناريو على مستوى جاد للغاية، ولا نستبعد مثل هذا الاحتمال".في الوقت نفسه، رأى كوليبا أن كييف لا ترى بعد استعدادًا للجيش البيلاروسي للعمليات ضد أوكرانيا.وأضاف: "حتى الآن لا نرى أن الجيش البيلاروسي يستعد لعمليات ضد أوكرانيا أو أن القيادة البيلاروسية يمكن أن تسمح لروسيا باستخدام أراضيها لتنظيم غزو".وتابع: "لا يتطلب أي تهديد محتمل الاهتمام فحسب، بل يتطلب أيضًا تركيز القوات المسلحة للتخفيف من حدته. حتى لو لم تشكل بيلاروس بعد تهديدًا عسكريًا مباشرًا لأوكرانيا ، فإن الحقائق لا تمحى، وتُعد التصريحات السياسية لمينسك حاليًا جزءًا من السياسة الخارجية العدوانية لروسيا".واعتبر أنه "من أجل منع مثل هذا التطور في الأحداث، من الضروري إرسال عدد مناسب من الأفراد العسكريين إلى الحدود البيلاروسية، ونحن نقرر حاليًا من أين سنحصل على هذه الموارد".يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر يناير/ كانون الثاني، أو في أوائل فبراير/ شباط من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.
وأضاف: "حتى الآن لا نرى أن الجيش البيلاروسي يستعد لعمليات ضد أوكرانيا أو أن القيادة البيلاروسية يمكن أن تسمح لروسيا باستخدام أراضيها لتنظيم غزو".
وتابع: "لا يتطلب أي تهديد محتمل الاهتمام فحسب، بل يتطلب أيضًا تركيز القوات المسلحة للتخفيف من حدته. حتى لو لم تشكل بيلاروس بعد تهديدًا عسكريًا مباشرًا لأوكرانيا ، فإن الحقائق لا تمحى، وتُعد التصريحات السياسية لمينسك حاليًا جزءًا من السياسة الخارجية العدوانية لروسيا".
واعتبر أنه "من أجل منع مثل هذا التطور في الأحداث، من الضروري إرسال عدد مناسب من الأفراد العسكريين إلى الحدود البيلاروسية، ونحن نقرر حاليًا من أين سنحصل على هذه الموارد".
يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر يناير/ كانون الثاني، أو في أوائل فبراير/ شباط من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.