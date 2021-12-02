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إعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايران
إعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايران
في إطار الاستعدادات لمواجهة عسكرية مع إيران، صادقت إسرائيل على شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:08+0000
2021-12-02T10:08+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل صادقت على شراء أسلحة تقدر بـ 5 مليارات شيكل، في سياق استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.وأفادت الصحيفة العبرية بأن إسرائيل صادقت على شراء 12 مروحية خاصة بنقل الجنود من نوع "CH-53K" وكمية كبيرة من الصواريخ الاعتراضية للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، فضلا عن اقتناء قنابل وذخيرة سرية لسلاح الجو بكميات كبيرة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة.وقال الناطق باسم الجيش ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها إن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسرائيل-تطالب-القوى-العالمية-بعدم-الاستسلام-لـابتزاز-إيران-النووي-1053388702.html
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إسرائيل

إعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايران

10:08 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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في إطار الاستعدادات لمواجهة عسكرية مع إيران، صادقت إسرائيل على شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل صادقت على شراء أسلحة تقدر بـ 5 مليارات شيكل، في سياق استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.
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وأفادت الصحيفة العبرية بأن إسرائيل صادقت على شراء 12 مروحية خاصة بنقل الجنود من نوع "CH-53K" وكمية كبيرة من الصواريخ الاعتراضية للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، فضلا عن اقتناء قنابل وذخيرة سرية لسلاح الجو بكميات كبيرة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة.
وقال الناطق باسم الجيش ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.
من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها إن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه.
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