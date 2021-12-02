https://arabic.sputniknews.com/20211202/إعلام-إسرائيل-لن-تهاجم-إيران-في-الأشهر-المقبلة-1053489788.html

إعلام: إسرائيل لن تهاجم إيران في الأشهر المقبلة

إعلام: إسرائيل لن تهاجم إيران في الأشهر المقبلة

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الخميس، عن عدم وجود خطة عسكرية حقيقية للجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران، خلال الأشهر المقبلة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T16:59+0000

2021-12-02T16:59+0000

2021-12-02T17:04+0000

إسرائيل

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وذكر الموقع العبري واللا، اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، قد وافق على أجزاء كبيرة من الخطط العملياتية لعملية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، فإن التدريب على الهجوم لم يبدأ بعد.وأكد الموقع العبري أن لدى إسرائيل أكثر من خطة عسكرية للهجوم على إيران مطروحة على الطاولة، بالتنسيق بين جهات عدة، أهمها سلاح الجو والمخابرات العسكرية "أمان" وقسم العمليات وهيئات إسرائيلية أخرى.وذكر الموقع الإسرائيلي أن بلاده ستقوم بإجراء أضخم مناورة عسكرية في تاريخ إسرائيل، في شهر مايو/أيار من العام المقبل، تجري من خلاله أذرع الجيش الإسرائيلي كلها مناورات وتدريبات على سيناريو الحرب على أكثر من جبهة، وأن هذه المناورات كان مقررا إجراؤها خلال شهر مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب عملية "سيف القدس" الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وقعت في الشهر نفسه، واستمرت لمدة 11 يوما كاملة.وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، إنه يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.وأفادت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، اليوم الخميس، بأن الجنرال تامير هايمان، رئيس قسم الاستخبارات، المنتهية ولايته، في الجيش الإسرائيلي، بأنه ما يزال في الإمكان إقامة قناة اتصال سرية أمام الأطراف جميعها للتوصل إلى اتفاق مع إيران.وعلى الرغم من إشارته إلى إمكانية إقامة هذه القناة السرية، فإنه قد شدد على أن بلاده تضع بالتوازي مع ذلك خيار القيام بهجوم على إيران على الطاولة، وهو ما ذكره الجنرال هايمان، معلقا على استئناف مباحثات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/إعلام-إسرائيل-تعتزم-شراء-أسلحة-بـ-5-مليارات-شيكل-استعدادا-لمواجهة-ايران-1053470750.html

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إسرائيل