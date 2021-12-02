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إلغاء نهائي الجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد في اليابان
إلغاء نهائي الجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد في اليابان
أعلن الاتحاد الياباني للتزلج إلغاء نهائي سباق الجائزة الكبرى للتزلج على الجليد، الذي كان من المفترض أن يقام في أوساكا، رسميًا بسبب الوضع مع سلالة فيروس كورونا... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:22+0000
2021-12-02T12:22+0000
مجتمع
رياضة
أوميكرون
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وتم التخطيط للمسابقة في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة روسية، وكان من المفترض أن تستضيف أوساكا نهائي الجائزة الكبرى للناشئين.وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.على هذه الخلفية، شددت طوكيو تدابير مكافحة الأوبئة، وأعلنت، فرض حظر على دخول الأجانب من جميع البلدان ابتداءً من 30 نوفمبر الماضي.
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مجتمع, رياضة, أوميكرون

إلغاء نهائي الجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد في اليابان

12:22 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الذهاب إلى بنك الصورالروسية أليونا كوستورنايا خلال أدائها برنامجها الفني للتزلج في اختبارات التزلج على الجليد للسيدات في موسكو
الروسية أليونا كوستورنايا خلال أدائها برنامجها الفني للتزلج في اختبارات التزلج على الجليد للسيدات في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلن الاتحاد الياباني للتزلج إلغاء نهائي سباق الجائزة الكبرى للتزلج على الجليد، الذي كان من المفترض أن يقام في أوساكا، رسميًا بسبب الوضع مع سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".
وتم التخطيط للمسابقة في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة روسية، وكان من المفترض أن تستضيف أوساكا نهائي الجائزة الكبرى للناشئين.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
على هذه الخلفية، شددت طوكيو تدابير مكافحة الأوبئة، وأعلنت، فرض حظر على دخول الأجانب من جميع البلدان ابتداءً من 30 نوفمبر الماضي.
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