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https://arabic.sputniknews.com/20211202/إيران-تسلم-أطراف-محادثات-فيينا-مسودتين-بشأن-إلغاء-العقوبات-والالتزامات-النووية-1053470161.html
إيران تسلم أطراف محادثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية
إيران تسلم أطراف محادثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية
أعلن رئيس فريق التفاوض الإيراني في محادثات فيينا علي باقري، اليوم الخميس، أن طهران قدمت للأطراف الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي مسودتين بمقترحاتها حول رفع... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:52+0000
2021-12-02T09:52+0000
أخبار إيران
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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن باقري قوله: "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نص مقترحاتها في شكل مسودتين: رفع العقوبات القمعية والقضايا النووية".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال أمس الأربعاء، إن محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية.وقال عبداللهيان في تغريدة عبر موقع "تويتر": "اتفاق جيد (بين إيران والقوى الدولية) في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة"، لافتا إلى أن "محادثات الخبراء متواصلة ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضينا"، مضيفا أن بلاده "ستدعو إلى حوار عقلاني ورصين يسفر عن نتائج".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية.وأكدت أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.من جانبها، حذرت السلطات الإيرانية، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر. وأوضح مسؤول إيراني كبير، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".وكان التلفزيون الإيراني، قال أول أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/تفاؤل-أوروبي-وتهديدات-إسرائيلية-ما-فرص-التوصل-لاتفاق-بين-إيران-والمجموعة-الدولية-في-فيينا؟-1053454146.html
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أخبار إيران

إيران تسلم أطراف محادثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية

09:52 GMT 02.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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أعلن رئيس فريق التفاوض الإيراني في محادثات فيينا علي باقري، اليوم الخميس، أن طهران قدمت للأطراف الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي مسودتين بمقترحاتها حول رفع العقوبات والالتزامات النووية.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن باقري قوله: "قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نص مقترحاتها في شكل مسودتين: رفع العقوبات القمعية والقضايا النووية".
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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أمس, 18:26 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال أمس الأربعاء، إن محادثات فيينا تجري بجدية، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن بلاده أولوية أساسية.
وقال عبداللهيان في تغريدة عبر موقع "تويتر": "اتفاق جيد (بين إيران والقوى الدولية) في متناول اليد إذا أظهر الغرب نية حسنة"، لافتا إلى أن "محادثات الخبراء متواصلة ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضينا"، مضيفا أن بلاده "ستدعو إلى حوار عقلاني ورصين يسفر عن نتائج".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية.
وأكدت أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.
من جانبها، حذرت السلطات الإيرانية، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر. وأوضح مسؤول إيراني كبير، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".
وكان التلفزيون الإيراني، قال أول أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.
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