"إيكيا" تؤجر شققا بمساحة 10 أمتار مربعة في طوكيو... فيديو

جعلت الشركة الشقق من طابقين. تتسع لأريكة ومساحة عمل ومساحة تخزين وغسالة وحمام وسرير. يبلغ عدد سكان طوكيو 14 مليون نسمة والطلب على العقارات مرتفع للغاية. لذلك تريد الشركة أن تُظهر أنه يمكن العيش بشكل مريح في منازل صغيرة. ستتوفر الشقق للإيجار حتى 15 يناير/كانون الثاني 2023.
تقع شقق "إيكيا" (IKEA) الصغيرة في منطقة سندزوكو المركزية في طوكيو. تبلغ تكلفة الإيجارات 99 ينًا شهريًا (نحو 86 سنتًا)، ولكنها متاحة فقط لأعضاء "IKEA Family". يمكن الانضمام إليها مجانًا، بالتسجيل في موقع الشركة.
جعلت الشركة الشقق من طابقين. تتسع لأريكة ومساحة عمل ومساحة تخزين وغسالة وحمام وسرير. يبلغ عدد سكان طوكيو 14 مليون نسمة والطلب على العقارات مرتفع للغاية. لذلك تريد الشركة أن تُظهر أنه يمكن العيش بشكل مريح في منازل صغيرة. ستتوفر الشقق للإيجار حتى 15 يناير/كانون الثاني 2023.