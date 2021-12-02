اتحاد الكرة الإنجليزي يطلب تفسيرا من أستون فيلا وكريستال بالاس بشأن سلوك لاعبيهما ضد الحكام

ووفقا لبيان الاتحاد الإنجليزي الذي نشر على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، يتعلق ذلك بواقعتين في الدقيقتين 54 و55 من المباراة التي أقيمت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وانتهت بفوز أستون فيلا 2-1.وكان لاعبو كريستال بالاس أحاطوا بالحكم مايكل ساليسبري في الدقيقة 54 بعد أن احتسب خطأ ارتكبه مارفيلوس ناكامبا لاعب فيلا ضد ويلفريد زاها حيث كانوا يرون أنه كان من الأفضل أن يمنحهم الأفضلية ويواصل اللعب لأن كريستيان بنتيكي كان في موقف جيد في الهجوم.وحصل ناكامبا على إنذار بسبب هذا الالتحام ومن الركلة الحرة التي احتسبت استحوذ أستون فيلا على الكرة.وبعدها بدقيقة، عرقل لوكا ميليفويفيتش لاعب وسط بالاس منافسه أولي واتكينز على حافة منطقة الجزاء ليحيط لاعبو الفريقين مرة أخرى بالحكم، ونال ميليفويفيتش بطاقة صفراء.ويحتل بالاس المركز 12 برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، متفوقا بفارق الأهداف على أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ 13 بالرصيد نفسه من النقاط.
وكان لاعبو كريستال بالاس أحاطوا بالحكم مايكل ساليسبري في الدقيقة 54 بعد أن احتسب خطأ ارتكبه مارفيلوس ناكامبا لاعب فيلا ضد ويلفريد زاها حيث كانوا يرون أنه كان من الأفضل أن يمنحهم الأفضلية ويواصل اللعب لأن كريستيان بنتيكي كان في موقف جيد في الهجوم.