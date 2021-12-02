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https://arabic.sputniknews.com/20211202/اكتشاف-ديناصور-مدرع-جديد-في-تشيلي-بذيل-يشبه-السلاح-1053475851.html
اكتشاف ديناصور مدرع جديد في تشيلي بذيل يشبه السلاح
اكتشاف ديناصور مدرع جديد في تشيلي بذيل يشبه السلاح
توصل الباحثون إلى اكتشاف نوع جديد من الديناصورات المدرعة في تشيلي، ويتميز هذا النوع من الديناصورات بامتلاكها ذيلًا مسلحًا خلافًا لأنواع أخرى من الديناصورات... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T11:43+0000
2021-12-02T11:43+0000
اكتشاف
ديناصور
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ويبلغ حجم الديناصورات المدرعة الصغيرة حوالي مترين (6.5 قدم)، والتي تسمى "أنكيلوصور" وتعود إلى أواخر العصر الطباشيري، أي منذ حوالي 71.7 مليون إلى 74.9 مليون سنة، حيث تم العثور على كامل هيكلها العظمي المتحجر في مقاطعة ماجالانيس في باتاغونيا، أقصى جنوب تشيلي.وبحسب الاكتشافات الجديدة فإن الديناصور "ستيغوروس"، كان قد طور ذيلاً كبيراً ليستخدمه كسلاح، على عكس تلك التي شوهدت في الديناصورات المدرعة الأخرى، حيث اتسم ذيله بنتوءات عظمية مدببة تشبه المسامير والتي يحتوي على سبعة أزواج من الرواسب العظمية المفلطحة التي اندمجت معًا في هيكل يشبه السعفة، وذلك بحسب دراسة نشرت يوم أمس الأربعاء في مجلة "Nature" البريطانية.وقال سيرجيو سوتو أكونيا، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن "الذيل غريب للغاية، لأنه قصير بالنسبة للديناصور، والنصف الخلفي مغطى بالعظام الجلدية (العظام التي تنمو في الجلد) وتشكل سلاحًا فريدًا".وأضاف سيرجيو سوتو أكونيا أن الذيل يشبه ذيل أفعى أو سحلية شوكية الذيل. ولكن على عكس هذه المخلوقات، كان للديناصور عظاما حقيقية، وأضاف أن الميزة الأكثر تشابهًا هي ذيل أرماديلو العملاق، لكنها انقرضت أيضًا.وقال إنه "على عكس ankylosaurs في نصف الكرة الشمالي، يمتلك ديناصورنا الجديد درعًا خفيفًا وأرجلًا نحيلة وحجمًا أصغر".وتشير النباتات المتحجرة المكتشفة في نفس المنطقة إلى أن المناخ كان أكثر دفئًا عندما سكن هذا الديناصور المكان، وهو مختلف تمامًا عن المناخ البارد الحالي السائد في باتاغونيا.
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اكتشاف, ديناصور

اكتشاف ديناصور مدرع جديد في تشيلي بذيل يشبه السلاح

11:43 GMT 02.12.2021
© Fotolia / Chagpgديناصور
ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Fotolia / Chagpg
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توصل الباحثون إلى اكتشاف نوع جديد من الديناصورات المدرعة في تشيلي، ويتميز هذا النوع من الديناصورات بامتلاكها ذيلًا مسلحًا خلافًا لأنواع أخرى من الديناصورات المدرعة التي تم اكتشافها.
ويبلغ حجم الديناصورات المدرعة الصغيرة حوالي مترين (6.5 قدم)، والتي تسمى "أنكيلوصور" وتعود إلى أواخر العصر الطباشيري، أي منذ حوالي 71.7 مليون إلى 74.9 مليون سنة، حيث تم العثور على كامل هيكلها العظمي المتحجر في مقاطعة ماجالانيس في باتاغونيا، أقصى جنوب تشيلي.
وبحسب الاكتشافات الجديدة فإن الديناصور "ستيغوروس"، كان قد طور ذيلاً كبيراً ليستخدمه كسلاح، على عكس تلك التي شوهدت في الديناصورات المدرعة الأخرى، حيث اتسم ذيله بنتوءات عظمية مدببة تشبه المسامير والتي يحتوي على سبعة أزواج من الرواسب العظمية المفلطحة التي اندمجت معًا في هيكل يشبه السعفة، وذلك بحسب دراسة نشرت يوم أمس الأربعاء في مجلة "Nature" البريطانية.
وقال سيرجيو سوتو أكونيا، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن "الذيل غريب للغاية، لأنه قصير بالنسبة للديناصور، والنصف الخلفي مغطى بالعظام الجلدية (العظام التي تنمو في الجلد) وتشكل سلاحًا فريدًا".
وأضاف سيرجيو سوتو أكونيا أن الذيل يشبه ذيل أفعى أو سحلية شوكية الذيل. ولكن على عكس هذه المخلوقات، كان للديناصور عظاما حقيقية، وأضاف أن الميزة الأكثر تشابهًا هي ذيل أرماديلو العملاق، لكنها انقرضت أيضًا.
وقال إنه "على عكس ankylosaurs في نصف الكرة الشمالي، يمتلك ديناصورنا الجديد درعًا خفيفًا وأرجلًا نحيلة وحجمًا أصغر".
وتشير النباتات المتحجرة المكتشفة في نفس المنطقة إلى أن المناخ كان أكثر دفئًا عندما سكن هذا الديناصور المكان، وهو مختلف تمامًا عن المناخ البارد الحالي السائد في باتاغونيا.
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