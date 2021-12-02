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الأسواق الأمريكية تغلق بعد نمو المؤشرات الأساسية
الأسواق الأمريكية تغلق بعد نمو المؤشرات الأساسية
أغلقت الأسواق المالية الأمريكية بعد نمو المؤشرات الأساسية بسبب التفاؤل حول إحصاءات البطالة، بحسب ما أفادت به بيانات التداول. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T22:11+0000
2021-12-02T22:11+0000
البورصة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.82 في المائة ليصل إلى 34639.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.83 في المئة إلى 15381.32 نقطة.كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.42 بالمئة إلى 4577.15 نقطة.ويأتي التفاؤل في الأسواق من إحصاءات البطالة في الولايات المتحدة، حيث ازداد عدد الطلبات الأولية على معونات البطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمعدل أقل من المتوقع ليصل 222 ألف.كما تم إعادة حساب مؤشر الأسبوع الذي يسبقه ليصبح 194 ألف بدلاً من 199 ألف.
https://arabic.sputniknews.com/20210306/البورصة-الأمريكية-ترتفع-بشكل-ملحوظ-بعد-صدور-إحصاءات-التوظيف-1048288838.html
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البورصة الأمريكية

الأسواق الأمريكية تغلق بعد نمو المؤشرات الأساسية

22:11 GMT 02.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDالبورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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أغلقت الأسواق المالية الأمريكية بعد نمو المؤشرات الأساسية بسبب التفاؤل حول إحصاءات البطالة، بحسب ما أفادت به بيانات التداول.
واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.82 في المائة ليصل إلى 34639.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.83 في المئة إلى 15381.32 نقطة.
البورصة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2021
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كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.42 بالمئة إلى 4577.15 نقطة.
ويأتي التفاؤل في الأسواق من إحصاءات البطالة في الولايات المتحدة، حيث ازداد عدد الطلبات الأولية على معونات البطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمعدل أقل من المتوقع ليصل 222 ألف.
كما تم إعادة حساب مؤشر الأسبوع الذي يسبقه ليصبح 194 ألف بدلاً من 199 ألف.
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