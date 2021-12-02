الأسواق الأمريكية تغلق بعد نمو المؤشرات الأساسية

واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.82 في المائة ليصل إلى 34639.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.83 في المئة إلى 15381.32 نقطة.كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.42 بالمئة إلى 4577.15 نقطة.ويأتي التفاؤل في الأسواق من إحصاءات البطالة في الولايات المتحدة، حيث ازداد عدد الطلبات الأولية على معونات البطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمعدل أقل من المتوقع ليصل 222 ألف.كما تم إعادة حساب مؤشر الأسبوع الذي يسبقه ليصبح 194 ألف بدلاً من 199 ألف.
أغلقت الأسواق المالية الأمريكية بعد نمو المؤشرات الأساسية بسبب التفاؤل حول إحصاءات البطالة، بحسب ما أفادت به بيانات التداول.
واشنطن – سبوتنيك. وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.82 في المائة ليصل إلى 34639.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.83 في المئة إلى 15381.32 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 1.42 بالمئة إلى 4577.15 نقطة.
ويأتي التفاؤل في الأسواق من إحصاءات البطالة في الولايات المتحدة، حيث ازداد عدد الطلبات الأولية على معونات البطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمعدل أقل من المتوقع ليصل 222 ألف.
كما تم إعادة حساب مؤشر الأسبوع الذي يسبقه ليصبح 194 ألف بدلاً من 199 ألف.