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التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة
التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الخميس، شن عدة ضربات جوية لأهداف عسكرية في مدينتي صنعاء وصعدة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T01:31+0000
2021-12-02T01:31+0000
أنصار الله
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان إنه ينفذ "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة".وطالب التحالف في البيان -بحسب التلفزيون السعودي- المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أنصار-الله-التحالف-نفذ-4-غارات-على-مطار-صنعاء-الدولي-1053424370.html
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أنصار الله, التحالف العربي

التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة

01:31 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الخميس، شن عدة ضربات جوية لأهداف عسكرية في مدينتي صنعاء وصعدة.
وقال التحالف في بيان إنه ينفذ "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة".
وطالب التحالف في البيان -بحسب التلفزيون السعودي- المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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