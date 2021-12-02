الخارجية الإيرانية تعلق على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "إن الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني"، وذلك تعليقا على طلب بينيت، وفقا لوكالة الأنباء "فارس" الإيرانية.جاء ذلك في تغريدة، نشرها زاده عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، عقب المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي، وتأكيد بينيت على وقف المحادثات الجارية في فيينا.وتابع زاده: "مع تقدم المحادثات في فيينا، كُشف الكيان الصهيون من جديد ودعا إلى وقف فوري للمحادثات، ولا عجب لكيان كان نشوؤه قائم على الحرب والتوتر والإرهاب وهو يكره دوما الحوار، والوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بينيت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بأن "إيران تمارس الاستفزاز النووي كتكتيك تفاوضي".وأكد بينيت أنه "يجب الرد على ذلك بوقف فوري للمفاوضات واتخاذ إجراءات صارمة من قبل القوى العظمى".وأعرب بينيت خلال الاتصال عن رفضه لرفع العقوبات المفروضة على إيران.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء أمس الأربعاء، استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كل التجهيزات اللازمة.وقال المتحدث باسم الجيش، ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها، إن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بوقف المحادثات الجارية في فيينا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "إن الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني"، وذلك تعليقا على طلب بينيت، وفقا لوكالة الأنباء "فارس" الإيرانية.
As #ViennaTalks advances, Israeli regime shows its true color again, calling for immediate halt of negotiations. Not surprising. Dialogue is always despised by the regime whose genesis is based on war, tension & terror. Delegates in Vienna won't take instruction from Beit Aghion.
جاء ذلك في تغريدة، نشرها زاده عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، عقب المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي، وتأكيد بينيت على وقف المحادثات الجارية في فيينا.
وتابع زاده: "مع تقدم المحادثات في فيينا، كُشف الكيان الصهيون من جديد ودعا إلى وقف فوري للمحادثات، ولا عجب لكيان كان نشوؤه قائم على الحرب والتوتر والإرهاب وهو يكره دوما الحوار، والوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي".