الخارجية العراقية: انطلاق رحلة جوية لإجلاء 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس

بغداد - سبوتنيك - أشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى انطلاق رحلة بهدف إجلاء لاجئين من مينسك إلى العراق، وذلك بالتنيسق بين وزارة الخارجية والخطوط الجوية العراقية.وأضاف الصحاف بأن وزارة الخارجية كانت قد منحت حتى الآن 140 جواز مرور لمن فقد جواز سفره من اللاجئين العراقيين في بيلاروس.وكان العراق قد بدأ بإجلاء مواطنيه بعد أن فرضت بعض الدول قيودا على سفر مواطنين من جنسيات شرق أوسطية إلى بيلاروسيا، حيث تعهد العراق بضمان عودة العراقيين الراغبين في مغادرة بيلاروسيا طوعا.وما زالت أزمة اللاجئين العراقيين تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة العراقية، حيث ما يزال هناك مئات من العراقيين العالقين على حدود بولندا في ظل طقس شديد البرودة.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن انطلاق رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية بهدف نقل 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس.
بغداد - سبوتنيك - أشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى انطلاق رحلة بهدف إجلاء لاجئين من مينسك إلى العراق، وذلك بالتنيسق بين وزارة الخارجية والخطوط الجوية العراقية.
وأضاف الصحاف بأن وزارة الخارجية كانت قد منحت حتى الآن 140 جواز مرور لمن فقد جواز سفره من اللاجئين العراقيين في بيلاروس.
وكان العراق قد بدأ بإجلاء مواطنيه بعد أن فرضت بعض الدول قيودا على سفر مواطنين من جنسيات شرق أوسطية إلى بيلاروسيا، حيث تعهد العراق بضمان عودة العراقيين الراغبين في مغادرة بيلاروسيا طوعا.
وما زالت أزمة اللاجئين العراقيين تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة العراقية، حيث ما يزال هناك مئات من العراقيين العالقين على حدود بولندا في ظل طقس شديد البرودة.