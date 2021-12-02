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https://arabic.sputniknews.com/20211202/الخارجية-العراقية-انطلاق-رحلة-جوية-لإجلاء-433-لاجئا-عراقيا-من-بيلاروس-1053477281.html
الخارجية العراقية: انطلاق رحلة جوية لإجلاء 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس
الخارجية العراقية: انطلاق رحلة جوية لإجلاء 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن انطلاق رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية بهدف نقل 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:20+0000
2021-12-02T12:20+0000
العالم العربي
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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بغداد - سبوتنيك - أشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى انطلاق رحلة بهدف إجلاء لاجئين من مينسك إلى العراق، وذلك بالتنيسق بين وزارة الخارجية والخطوط الجوية العراقية.وأضاف الصحاف بأن وزارة الخارجية كانت قد منحت حتى الآن 140 جواز مرور لمن فقد جواز سفره من اللاجئين العراقيين في بيلاروس.وكان العراق قد بدأ بإجلاء مواطنيه بعد أن فرضت بعض الدول قيودا على سفر مواطنين من جنسيات شرق أوسطية إلى بيلاروسيا، حيث تعهد العراق بضمان عودة العراقيين الراغبين في مغادرة بيلاروسيا طوعا.وما زالت أزمة اللاجئين العراقيين تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة العراقية، حيث ما يزال هناك مئات من العراقيين العالقين على حدود بولندا في ظل طقس شديد البرودة.
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العالم العربي, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

الخارجية العراقية: انطلاق رحلة جوية لإجلاء 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس

12:20 GMT 02.12.2021
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وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن انطلاق رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية بهدف نقل 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس.
بغداد - سبوتنيك - أشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى انطلاق رحلة بهدف إجلاء لاجئين من مينسك إلى العراق، وذلك بالتنيسق بين وزارة الخارجية والخطوط الجوية العراقية.
وأضاف الصحاف بأن وزارة الخارجية كانت قد منحت حتى الآن 140 جواز مرور لمن فقد جواز سفره من اللاجئين العراقيين في بيلاروس.
وكان العراق قد بدأ بإجلاء مواطنيه بعد أن فرضت بعض الدول قيودا على سفر مواطنين من جنسيات شرق أوسطية إلى بيلاروسيا، حيث تعهد العراق بضمان عودة العراقيين الراغبين في مغادرة بيلاروسيا طوعا.
وما زالت أزمة اللاجئين العراقيين تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة العراقية، حيث ما يزال هناك مئات من العراقيين العالقين على حدود بولندا في ظل طقس شديد البرودة.
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