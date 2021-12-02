تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الخارجية-لافروف-ونظيره-التركي-يناقشان-في-ستوكهولم-القضايا-الثنائية-والإقليمية-والدولية-1053487743.html
الخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
الخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم اليوم الخميس، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T15:41+0000
2021-12-02T15:41+0000
روسيا
العالم
تركيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1047655580_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_2e20633223fe56947ac5e0c631eea521.jpg
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية جاء ما يلي: "ناقش وزيرا الخارجية، القضايا الثنائية الرئيسية، إضافة إلى تنسيق جهود البلدين على المسارات الإقليمية، بما في ذلك زيادة استقرار الوضع في منطقة ما وراء القوقاز".وأضاف البيان: "نوقشت إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة للتسوية البوسنية وجرى تبادل لوجهات النظر حيال سوريا وليبيا وأوكرانيا".هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1047655580_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1f9b4ddd9484bcf28fb72921c3894736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, تركيا

الخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية

15:41 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورلقاء سيرغي لافروف مع مولود تشاووش أوغلو
لقاء سيرغي لافروف مع مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم اليوم الخميس، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية جاء ما يلي: "ناقش وزيرا الخارجية، القضايا الثنائية الرئيسية، إضافة إلى تنسيق جهود البلدين على المسارات الإقليمية، بما في ذلك زيادة استقرار الوضع في منطقة ما وراء القوقاز".
وأضاف البيان: "نوقشت إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة للتسوية البوسنية وجرى تبادل لوجهات النظر حيال سوريا وليبيا وأوكرانيا".
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:59 GMTإعلام: إسرائيل لن تهاجم إيران في الأشهر المقبلة
16:58 GMTالعد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا
16:38 GMTكاتبة أمريكية تعتذر لرجل اتهمته خطأ باغتصابها بعد قضائه 16 عاما في السجن ظلما
16:33 GMTرياضي يحطم الرقم القياسي في دوران القفز المظلي
16:32 GMTأوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية
16:29 GMTطهران: لسنا متفائلين بنوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا
16:25 GMTشرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
16:23 GMTبدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
16:15 GMTشركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر
16:11 GMTباحث سوري: الجولان هو الموطن الأول لفن النحت منذ 280 ألف عام
16:06 GMTرئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
15:52 GMTزعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا
15:41 GMTالخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
15:41 GMTاتحاد الكرة الإنجليزي يطلب تفسيرا من أستون فيلا وكريستال بالاس بشأن سلوك لاعبيهما ضد الحكام
15:41 GMTمحكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
15:38 GMTليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح بعد هدفي إيفرتون
15:36 GMTكورونا والعالم… الميزان ليس عادلا على أي حال
15:34 GMTبلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب
15:10 GMTمسؤول إسرائيلي: يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
15:02 GMTالخارجية الإيرانية تعلق على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي