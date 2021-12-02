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https://arabic.sputniknews.com/20211202/الرئيس-التونسي-يغير-تاريخ-الاحتفال-بذكرى-ثورة-2011--1053495157.html
الرئيس التونسي يغير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011
الرئيس التونسي يغير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا، اليوم الخميس، بتغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني/يناير إلى 17 كانون الأول/ديسمبر من كل عام معتبرا أن... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T21:51+0000
2021-12-02T21:51+0000
2021-12-02T21:51+0000
الرئيس التونسي
ثورة تونس
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وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع وزاري في قرطاج إن "يوم 17 كانون الأول/ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 كانون الثاني/يناير كما تم الإعلان عن ذلك في عام 2011"، بحسب "فرانس برس".وأرجع قيس سعيد هذا القرار إلى أن الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد في وسط البلاد.لكن الرئيس التونسي رأى أنه تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها.وكان نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي قد سقط عقب انتفاضة شعبية أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.وانطلقت شرارة التظاهرات الاحتجاجية في كانون الأول/ديسمبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد، وذلك بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النيران في جسده احتجاجا على طريقة تعامل الشرطة معه.ومنذ عام 2011 تحتفل البلاد سنويا ورسميا بيوم 14 كانون الثاني/يناير عيدا وطنيا للثورة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/أحزاب-تونسية-تستنكر-التعيينات-الرئاسية-الأخيرة-وتعتبرها-قائمة-على-الولاءات-1053416245.html
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الرئيس التونسي, ثورة تونس
الرئيس التونسي يغير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا، اليوم الخميس، بتغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني/يناير إلى 17 كانون الأول/ديسمبر من كل عام معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.
وقال
الرئيس التونسي
خلال اجتماع وزاري في قرطاج إن "يوم 17 كانون الأول/ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 كانون الثاني/يناير كما تم الإعلان عن ذلك في عام 2011"، بحسب "فرانس برس".
وأرجع قيس سعيد هذا القرار إلى أن الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد في وسط البلاد.
لكن الرئيس التونسي رأى أنه تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها.
وكان نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي قد سقط عقب
انتفاضة شعبية
أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وانطلقت شرارة التظاهرات الاحتجاجية في كانون الأول/ديسمبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد، وذلك بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النيران في جسده احتجاجا على طريقة تعامل الشرطة معه.
ومنذ عام 2011 تحتفل البلاد سنويا ورسميا بيوم 14 كانون الثاني/يناير عيدا وطنيا للثورة.