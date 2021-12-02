السعودية... القصاص من مصري قتل زميله في الرياض

وأعلنت الداخلية في بيان لها، أن المتهم قتل مواطنا مصريا، بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وجاء في البيان "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم، في بيان لها، اليوم، تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض بحق باكستاني الجنسية، لإقدامه على قتل باكستاني آخر، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما. وأوضح البيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه والحكم بقتله قصاصا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
وجاء في البيان "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم، في بيان لها، اليوم، تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض بحق باكستاني الجنسية، لإقدامه على قتل باكستاني آخر، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
14:13 GMT
وأوضح البيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه والحكم بقتله قصاصا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".