تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211202/السلطات-السورية-توقف-ملاحقة-10-آلاف-مطلوب-وفار-من-الجيش-شرقي-البلاد-1053481893.html
السلطات السورية توقف ملاحقة 10 آلاف مطلوب وفار من الجيش شرقي البلاد
السلطات السورية توقف ملاحقة 10 آلاف مطلوب وفار من الجيش شرقي البلاد
واصلت اللجان الأمنية السورية الخاصة استقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم من الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، والمدنيين من نساء ورجال، وذلك في... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:33+0000
2021-12-02T13:33+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجيش السوري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050698855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0017bddf0f3a3258dcb6eae86e0ff58.jpg
وأكدت مصادر من لجان التسوية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "أعداد الذين تم تسوية أوضاعهم خلال الأسبوع الحالي في مدينة الميادين (50 كلم عن مركز المدينة) تجاوزت الـ 3500 شخص حتى الآن، فيما يتوقع وصول العدد إلى نحو 4000 مع نهاية ساعات العمل، اليوم الخميس، وسط إقبال مستمر من قبل أهالي المنطقة".وكانت اللجنة قد قامت بتسوية أوضاع 6500 شخص خلال وجودها في مركز دير الزور، ليتجاوز العدد الكلي الـ 10 آلاف شخص ممن كانوا مطلوبين للسلطات السورية في هذه المحافظة التي تخضع أجزاء واسعة منها لسيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له.وستنتقل اللجنة في الأسبوع المقبل إلى مدينة البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق، على أن تنتقل اللجان إلى ريف دير الزور الشمالي في بلدة (حطلة) وريف دير الزور الغربي في بلدة (التبني)، وذلك ليستفيد اكبر عدد ممكن من الراغبين في تسوية أوضاعهم.بدوره قال عضو مجلس الشعب مدلول العزيز وأحد وجهاء عشيرة البكارة في دير الزور: "التسوية فرصة للم الشمل وعودة كافة أبناء المدينة إلى منازلهم وقراهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعيدا عن كافة المنغصات وقد شهدت التسوية إقبال كثيف من قبل أبناء المحافظة سيما المتواجدين في مناطق سيطرة الاحتلال الامريكي".كما أكد الشيخ عبد الله شلاش أحد وجهاء عشيرة البوسرايا ورئيس مركز المصالحة السورية الروسية أن أبناء العشائر العربية في المنطقة وعبر إقبالهم الكبير يوجهون رسالة إلى جميع القوات الموجودة على الأرض السورية "برفضهم لتواجدها وعلى رأسها القوات الأمريكية، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الدولة السورية وهم اليوم يعودون لقراهم وأراضيهم للإسهام في بناء سورية المستقبل".وتابع الشلاش: "نحن نعمل على التنسيق المستمر مع الراغبين في التسوية لتسهيل وصولهم من مناطق الجزيرة السورية عبر المعابر النهرية إلى مراكز التسوية وعدم التعرض لهم من قبل الحواجز العسكرية وتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية".يذكر أن المطلوب الذي يقوم بتسوية وضعه، يحصل على وثيقة خاصة لوقف ملاحقته وإبلاغ الأجهزة المعنية بهذا الخصوص بالنسبة للمدنيين، أما العسكريين الفارين فيمنح مهمة لمدة 15 يوما قبل الالتحاق بقطعته العسكرية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية يمنحون مهمة لمدة شهر يلتحق فور انتهائه.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/مقترح-لإنشاء-مركز-أبحاث-إعمار-سوريا-بالتعاون-بين-جامعتي-بيلغورود-وتشرين-1053453576.html
الجيش السوري
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050698855_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60982df7501b3d197361610cee38f126.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش السوري

السلطات السورية توقف ملاحقة 10 آلاف مطلوب وفار من الجيش شرقي البلاد

13:33 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Farouk Mudhiتسوية أوضاع مئات الفارين من الجيش السوري في دير الزور شرقي سوريا
تسوية أوضاع مئات الفارين من الجيش السوري في دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Farouk Mudhi
تابعنا عبر
واصلت اللجان الأمنية السورية الخاصة استقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم من الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، والمدنيين من نساء ورجال، وذلك في محطتها الثانية في مدينة الميادين، في ريف محافظة دير الزور الشرقي.
وأكدت مصادر من لجان التسوية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "أعداد الذين تم تسوية أوضاعهم خلال الأسبوع الحالي في مدينة الميادين (50 كلم عن مركز المدينة) تجاوزت الـ 3500 شخص حتى الآن، فيما يتوقع وصول العدد إلى نحو 4000 مع نهاية ساعات العمل، اليوم الخميس، وسط إقبال مستمر من قبل أهالي المنطقة".
وكانت اللجنة قد قامت بتسوية أوضاع 6500 شخص خلال وجودها في مركز دير الزور، ليتجاوز العدد الكلي الـ 10 آلاف شخص ممن كانوا مطلوبين للسلطات السورية في هذه المحافظة التي تخضع أجزاء واسعة منها لسيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له.
وستنتقل اللجنة في الأسبوع المقبل إلى مدينة البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق، على أن تنتقل اللجان إلى ريف دير الزور الشمالي في بلدة (حطلة) وريف دير الزور الغربي في بلدة (التبني)، وذلك ليستفيد اكبر عدد ممكن من الراغبين في تسوية أوضاعهم.
مقترح لإنشاء مركز أبحاث إعمار سوريا بالتعاون بين جامعتي بيلغورود وتشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
مقترح لإنشاء مركز أبحاث إعمار سوريا بالتعاون بين جامعتي بيلغورود وتشرين
أمس, 17:56 GMT
بدوره قال عضو مجلس الشعب مدلول العزيز وأحد وجهاء عشيرة البكارة في دير الزور: "التسوية فرصة للم الشمل وعودة كافة أبناء المدينة إلى منازلهم وقراهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعيدا عن كافة المنغصات وقد شهدت التسوية إقبال كثيف من قبل أبناء المحافظة سيما المتواجدين في مناطق سيطرة الاحتلال الامريكي".
كما أكد الشيخ عبد الله شلاش أحد وجهاء عشيرة البوسرايا ورئيس مركز المصالحة السورية الروسية أن أبناء العشائر العربية في المنطقة وعبر إقبالهم الكبير يوجهون رسالة إلى جميع القوات الموجودة على الأرض السورية "برفضهم لتواجدها وعلى رأسها القوات الأمريكية، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الدولة السورية وهم اليوم يعودون لقراهم وأراضيهم للإسهام في بناء سورية المستقبل".
وتابع الشلاش: "نحن نعمل على التنسيق المستمر مع الراغبين في التسوية لتسهيل وصولهم من مناطق الجزيرة السورية عبر المعابر النهرية إلى مراكز التسوية وعدم التعرض لهم من قبل الحواجز العسكرية وتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية".
يذكر أن المطلوب الذي يقوم بتسوية وضعه، يحصل على وثيقة خاصة لوقف ملاحقته وإبلاغ الأجهزة المعنية بهذا الخصوص بالنسبة للمدنيين، أما العسكريين الفارين فيمنح مهمة لمدة 15 يوما قبل الالتحاق بقطعته العسكرية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية يمنحون مهمة لمدة شهر يلتحق فور انتهائه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:59 GMTخبير: موقف الخارجية اللبنانية لافت وبمثابة حسن نية تجاه السعودية
13:49 GMTروسيا تختار جمال التتار لتمثيلها في ملكة جمال الكون 2021... صور
13:44 GMTليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
13:39 GMTالسيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
13:33 GMTالسلطات السورية توقف ملاحقة 10 آلاف مطلوب وفار من الجيش شرقي البلاد
13:31 GMTقطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين... فيديو
13:27 GMTالجزائر... ثلوج مرتقبة في 23 ولاية بداية من مساء اليوم
13:25 GMTسفير إسرائيل في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله"
13:24 GMTأبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
13:21 GMTعودة الدبيبة للسباق الانتخابي... إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد لمستوى 20%
13:19 GMTوزير الدفاع التركي: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات بين البلدين على الساحة السورية
13:16 GMTمفاوضات فيينا... هل نجحت إيران باستخدام ورقة رفع التخصيب؟
13:04 GMTمقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
13:03 GMTموسكو ترى ضرورة وجود تواصل بين بوتين وبايدن في المستقبل القريب
13:01 GMTالبطريرك الماروني: سلاح المحبة قادر على مواجهة الأزمات
13:00 GMTوزيرة بلغارية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح
12:53 GMTاللجنة العسكرية الليبية "5+5" تتوجه إلى تركيا لبحث ملف المرتزقة والقوات الأجنبية
12:47 GMTتوقعات العام 2022: التسابق على التكنولوجيا فرط الصوتية وإطالة حياة الإنسان إلى 115 عاما
12:43 GMTفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات
12:40 GMTأستاذ علوم سياسية: إيران تحاول الضغط على الدول الكبرى لتنفيذ مطالبها