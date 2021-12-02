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https://arabic.sputniknews.com/20211202/السيسي-يبعث-برسالة-إلى-رئيس-الإمارات-1053482587.html
السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الإمارات. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:39+0000
2021-12-02T13:39+0000
2021-12-02T13:39+0000
أخبار مصر الآن
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وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، بأن السيسي بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.كما بعث الرئيس المصري ببرقية تهنئة إلى الرئيس تونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/السيسي-أطلعت-رئيس-وزراء-إسبانيا-على-موقف-مصر-الثابت-تجاه-قضية-سد-النهضة-فيديو-1053438481.html
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أخبار مصر الآن
السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الإمارات.
وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، بأن السيسي بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.
كما بعث
الرئيس المصري
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.