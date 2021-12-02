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السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الإمارات. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:39+0000
2021-12-02T13:39+0000
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وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، بأن السيسي بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.كما بعث الرئيس المصري ببرقية تهنئة إلى الرئيس تونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/السيسي-أطلعت-رئيس-وزراء-إسبانيا-على-موقف-مصر-الثابت-تجاه-قضية-سد-النهضة-فيديو-1053438481.html
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أخبار مصر الآن

السيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات

13:39 GMT 02.12.2021
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / POOL
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بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الإمارات.
وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، بأن السيسي بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
السيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
أمس, 12:19 GMT
كما بعث الرئيس المصري ببرقية تهنئة إلى الرئيس تونجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.
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