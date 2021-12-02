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الشرطة الكويتية تضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله"
الشرطة الكويتية تضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله"
كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الخميس، عن ضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:05+0000
2021-12-02T14:05+0000
أخبار الكويت
أخبار الكويت اليوم
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وأفادت صحيفة "القبس"، بأن العدد الإجمالي للمتهمين ارتفع إلى 23 متهما، وتم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري.وأمر قاضي التحقيق باستمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحبسهم على ذمة القضية، بالإضافة إلى انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة حزب الله إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية "حزب الله" وفليق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/الكويت-حبس-18-متهما-في-قضية-تبرعات-حزب-الله-على-ذمة-التحقيقات-1050735898.html
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أخبار الكويت, أخبار الكويت اليوم

الشرطة الكويتية تضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله"

14:05 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Gustavo Ferrariالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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كشفت الشرطة الكويتية، اليوم الخميس، عن ضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله".
وأفادت صحيفة "القبس"، بأن العدد الإجمالي للمتهمين ارتفع إلى 23 متهما، وتم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري.
وأمر قاضي التحقيق باستمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحبسهم على ذمة القضية، بالإضافة إلى انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
الكويت... حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" على ذمة التحقيقات
18 نوفمبر, 08:40 GMT
وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة حزب الله إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية "حزب الله" وفليق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.
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