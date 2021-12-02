الشرطة الكويتية تضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل "حزب الله"

وأفادت صحيفة "القبس"، بأن العدد الإجمالي للمتهمين ارتفع إلى 23 متهما، وتم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري.وأمر قاضي التحقيق باستمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحبسهم على ذمة القضية، بالإضافة إلى انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة حزب الله إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية "حزب الله" وفليق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.
وكانت النيابة العامة الكويتية قررت، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حبس 18 متهما في قضية تبرعات "حزب الله" اللبناني على ذمة التحقيقات.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة أحالت 18 متهما في قضية تبرعات شبكة حزب الله إلى السجن المركزي، حيث قررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد حدد في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعضاء، بينهم حاملون للجنسية الكويتية، في شبكة دولية تعمل لدعم "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية "حزب الله" وفليق القدس بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس.