الصين تعلن نجاح اختبار اتصال في المدار بين مسبارين لاستكشاف المريخ

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الهيئة، أمس الأربعاء، أن مركبة التجوال الصينية لاستكشاف المريخ "تشورونغ" أرسلت بيانات اختبار إلى "مارس إكسبريس" على مسافة 4000 كيلومتر تقريبا، واستمر الاتصال لمدة عشر دقائق.ولفتت إلى أن "مارس إكسبريس" استقبلت البيانات ونقلتها إلى محطة تتبع الفضاء العميق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.وأكدت الهيئة أن نتائج تحليل البيانات أظهرت أن معدات اتصال بث البيانات الخاصة بالمركبتين تتطابق وتتوافق مع المعايير الدولية، وأن محتويات البيانات المرسلة كاملة وصحيحة.وأشارت إلى أن فريق المركبتين سيجريان المزيد من التعاون في اتصال بث البيانات العلمية.
أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، نجاح إجراء اختبار اتصال لبث البيانات في المدار بين مسبار المريخ الصيني "تيانون-1" والمركبة الفضائية "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الهيئة، أمس الأربعاء، أن مركبة التجوال الصينية لاستكشاف المريخ "تشورونغ" أرسلت بيانات اختبار إلى "مارس إكسبريس" على مسافة 4000 كيلومتر تقريبا، واستمر الاتصال لمدة عشر دقائق.
ولفتت إلى أن "مارس إكسبريس" استقبلت البيانات ونقلتها إلى محطة تتبع الفضاء العميق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
وتابعت هيئة الفضاء الصينية: "بعد استقبال البيانات، أرسلتها المحطة إلى مركز عمليات الفضاء الأوروبي، ثم نقل المركز البيانات إلى مركز بكين للتحكم الفضائي".
وأكدت الهيئة أن نتائج تحليل البيانات أظهرت أن معدات اتصال بث البيانات الخاصة بالمركبتين تتطابق وتتوافق مع المعايير الدولية، وأن محتويات البيانات المرسلة كاملة وصحيحة.
وأشارت إلى أن فريق المركبتين سيجريان المزيد من التعاون في اتصال بث البيانات العلمية.