تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211202/العد-التنازلي-معركة-الانتخابات-تصل-مراحلها-قبل-الأخيرة-في-ليبيا-1053490063.html
العد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا
العد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا
أيام قليلة تفصل الشارع الليبي عن موعد الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسط تخوفات من سيناريوهات عدة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T16:58+0000
2021-12-02T16:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
الوطن العربي
الانتخابات الليبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049484075_0:98:945:630_1920x0_80_0_0_23fdf336b1442d04f546909271e6c6f9.jpg
العديد من الطعون قدمت ضد المرشحين استبعد بعضهم على أساسها وأعيد البعض الآخر للسباق، فيما يشير بعض النواب في حديثهم لـ"سبوتنيك"، إلى احتمالية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.على مستوى المفوضية العليا للانتخابات نفت أي نية لتأجيل الانتخابات، كما تردد خلال الأيام الماضية.يقول مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، سامي الشريف، في تصريحات نقلتها قناة "218" الليبية: "إنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها".بحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك" من مصادر برلمانية فإن بعض المرشحين قد يلوحون بالانسحاب من الانتخابات بسبب دخول بعض المرشحين للسباق الرئاسي بمخالفة نصوص قانون الانتخابات، الأمر الذي يرونه قد يهدد سير العملية الانتخابية.أهمية دور القضاءمن ناحيته قال أستاذ القانون الليبي عمر عبد الله: إن "رقابة القضاء على العملية الانتخابية عملية مهمة، وأن اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حددت آليات وإجراءات الطعون الانتخابية والمدة المحددة للطعن، وهي لا تستغرق وقتا، خاصة وأنها تتم على مرحلتين ابتدائية واستئنافية وأحكام الأخيرة نهائية وباتة".وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنها "لن تكون سببا في تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد، وأنه يمكن للأطراف الدولية ذات الصلة بالملف الليبي أن تلعب دورا كبيرا في أن يكون الاستحقاق الانتخابي في موعده".ضغط دوليويرى أن "الأطراف الدولية يمكنها الضغط على أي طرف يسعى لعرقلة أو تأجيل الانتخابات وإن تطلب الأمر فرض عقوبات على المعرقلين، بالإضافة إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من أداء مهمتها، وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات".في الإطار قال سعيد مغيب عضو البرلمان الليبي: إن "عودة بعض المرشحين للسباق الانتخابي، يمكن أن يعرقل الانتخابات خاصة أنه من يتواجد منهم في السلطة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المشهد قد يتطور إلى انسحاب بعض المرشحين من سباق الانتخابات، خاصة في ظل المخالفة الصريحة لقانون الانتخابات".الأساس الدستوريفي السياق قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: إنه "في ظل هذا التجاهل للقانون والأحكام الدستورية التي يقررها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كورقة دستورية وقرارات مجلس الأمن، لن يكون هناك رضا من أي طرف من الأطراف المتنافسة على الرئاسة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأمر يرتبط بالقوانين التي تحكم العملية الانتخابية، حيث أنها لم يكن لها أساس دستوري، وهو ما يجعل كل طرف يجد السبب الذي يتناسب معه لرفض الانتخابات، إذا ما استبعد قبل الاقتراع، أو إذا لم ينجح أمام منافسيه".في إطار التحضيرات للانتخابات توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو.وبحسب بيان اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، فإن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، للعمل على استكمال عملها بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/السفارة-الأمريكية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-من-خطر-يهدد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-1053431614.html
https://arabic.sputniknews.com/20211202/باحث-سوري-الجولان-هو-الموطن-الأول-لفن-النحت-منذ-280-ألف-عام-1053488450.html
https://arabic.sputniknews.com/20211201/محكمة-ليبية-ترفض-الطعون-المقدمة-ضد-ترشح-الدبيبة-في-الانتخابات-الرئاسية-1053437563.html
الوطن العربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049484075_65:0:905:630_1920x0_80_0_0_1283761ba8e492ce733bd028fd63560b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الوطن العربي, الانتخابات الليبية

العد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا

16:58 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Media Office of the Libyan Electoral Commissionرئيس مفوضية الانتخابات الليبية يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Media Office of the Libyan Electoral Commission
تابعنا عبر
أيام قليلة تفصل الشارع الليبي عن موعد الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسط تخوفات من سيناريوهات عدة.
العديد من الطعون قدمت ضد المرشحين استبعد بعضهم على أساسها وأعيد البعض الآخر للسباق، فيما يشير بعض النواب في حديثهم لـ"سبوتنيك"، إلى احتمالية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
على مستوى المفوضية العليا للانتخابات نفت أي نية لتأجيل الانتخابات، كما تردد خلال الأيام الماضية.
يقول مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، سامي الشريف، في تصريحات نقلتها قناة "218" الليبية: "إنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها".
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
السفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية
أمس, 10:26 GMT
بحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك" من مصادر برلمانية فإن بعض المرشحين قد يلوحون بالانسحاب من الانتخابات بسبب دخول بعض المرشحين للسباق الرئاسي بمخالفة نصوص قانون الانتخابات، الأمر الذي يرونه قد يهدد سير العملية الانتخابية.
أهمية دور القضاء
من ناحيته قال أستاذ القانون الليبي عمر عبد الله: إن "رقابة القضاء على العملية الانتخابية عملية مهمة، وأن اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حددت آليات وإجراءات الطعون الانتخابية والمدة المحددة للطعن، وهي لا تستغرق وقتا، خاصة وأنها تتم على مرحلتين ابتدائية واستئنافية وأحكام الأخيرة نهائية وباتة".
وأشار الباحث في المديرية العامة السورية للآثار والمتاحف الدكتور محمود السيد في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
باحث سوري: الجولان هو الموطن الأول لفن النحت منذ 280 ألف عام
16:11 GMT
وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنها "لن تكون سببا في تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد، وأنه يمكن للأطراف الدولية ذات الصلة بالملف الليبي أن تلعب دورا كبيرا في أن يكون الاستحقاق الانتخابي في موعده".
ضغط دولي
ويرى أن "الأطراف الدولية يمكنها الضغط على أي طرف يسعى لعرقلة أو تأجيل الانتخابات وإن تطلب الأمر فرض عقوبات على المعرقلين، بالإضافة إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من أداء مهمتها، وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات".
في الإطار قال سعيد مغيب عضو البرلمان الليبي: إن "عودة بعض المرشحين للسباق الانتخابي، يمكن أن يعرقل الانتخابات خاصة أنه من يتواجد منهم في السلطة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المشهد قد يتطور إلى انسحاب بعض المرشحين من سباق الانتخابات، خاصة في ظل المخالفة الصريحة لقانون الانتخابات".
الأساس الدستوري
في السياق قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: إنه "في ظل هذا التجاهل للقانون والأحكام الدستورية التي يقررها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كورقة دستورية وقرارات مجلس الأمن، لن يكون هناك رضا من أي طرف من الأطراف المتنافسة على الرئاسة".
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
محكمة ليبية ترفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
أمس, 11:56 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأمر يرتبط بالقوانين التي تحكم العملية الانتخابية، حيث أنها لم يكن لها أساس دستوري، وهو ما يجعل كل طرف يجد السبب الذي يتناسب معه لرفض الانتخابات، إذا ما استبعد قبل الاقتراع، أو إذا لم ينجح أمام منافسيه".
في إطار التحضيرات للانتخابات توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو.
وبحسب بيان اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، فإن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، للعمل على استكمال عملها بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:59 GMTإعلام: إسرائيل لن تهاجم إيران في الأشهر المقبلة
16:58 GMTالعد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا
16:38 GMTكاتبة أمريكية تعتذر لرجل اتهمته خطأ باغتصابها بعد قضائه 16 عاما في السجن ظلما
16:33 GMTرياضي يحطم الرقم القياسي في دوران القفز المظلي
16:32 GMTأوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية
16:29 GMTطهران: لسنا متفائلين بنوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا
16:25 GMTشرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
16:23 GMTبدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
16:15 GMTشركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر
16:11 GMTباحث سوري: الجولان هو الموطن الأول لفن النحت منذ 280 ألف عام
16:06 GMTرئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
15:52 GMTزعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا
15:41 GMTالخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
15:41 GMTاتحاد الكرة الإنجليزي يطلب تفسيرا من أستون فيلا وكريستال بالاس بشأن سلوك لاعبيهما ضد الحكام
15:41 GMTمحكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
15:38 GMTليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح بعد هدفي إيفرتون
15:36 GMTكورونا والعالم… الميزان ليس عادلا على أي حال
15:34 GMTبلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب
15:10 GMTمسؤول إسرائيلي: يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
15:02 GMTالخارجية الإيرانية تعلق على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي