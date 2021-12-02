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الكشف عن تعاون زراعي بين إسرائيل و4 دول عربية
الكشف عن تعاون زراعي بين إسرائيل و4 دول عربية
كشفت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل، أن البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل وأربع دول عربية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:55+0000
2021-12-02T09:55+0000
إسرائيل
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وصرحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن البنك يدرس تعاون إسرائيل ومصر والأردن، والمغرب والإمارات، في مسألة البحث والتطوير الزراعي.وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة تجري حول إقامة مركز دولي لإنشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية.وأوضحت الوزارة بأنه "في إطار مباحثات أجراها وزير الزراعة عودد فورر، مع نائب رئيس البنك الدولي يورجن فوجل، في مقر البنك بواشنطن تم الاتفاق على إقامة المركز في النقب جنوبي إسرائيل من قبل وزارة الزراعة وسيتم تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة".وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه ستتم مناقشة الأمر من قبل الطاقم الإداري للبنك الدولي، لافتة إلى أن طواقم مهنية للبنك ووزارة الزراعة الإسرائيلية ستجهز خطة عملية لدفع الرؤيا.وقال وزير الزراعة الإسرائيلي إنه "يجب على دولة إسرائيل أن تقود البحث العالمي بمجال الزراعة الصحراوية والبحرية".وأضاف أن "التعاون مع جهات دولية هو استراتيجي ونطور بالنسبة لإسرائيل وكل الذين يعملون بمجالات الابتكار بالزراعة، الفرص غير المحدودة".من جانبه أشار إلى "ريادة إسرائيل في الابتكار الزراعي بمستوى عالمي"، مشيدا "بالنشاط الإسرائيلي في مجال البحث والتطوير الزراعي".
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إسرائيل, أخبار مصر الآن

الكشف عن تعاون زراعي بين إسرائيل و4 دول عربية

09:55 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Gene J. Puskar
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كشفت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل، أن البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل وأربع دول عربية.
وصرحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن البنك يدرس تعاون إسرائيل ومصر والأردن، والمغرب والإمارات، في مسألة البحث والتطوير الزراعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة تجري حول إقامة مركز دولي لإنشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية.
وأوضحت الوزارة بأنه "في إطار مباحثات أجراها وزير الزراعة عودد فورر، مع نائب رئيس البنك الدولي يورجن فوجل، في مقر البنك بواشنطن تم الاتفاق على إقامة المركز في النقب جنوبي إسرائيل من قبل وزارة الزراعة وسيتم تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة".
وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه ستتم مناقشة الأمر من قبل الطاقم الإداري للبنك الدولي، لافتة إلى أن طواقم مهنية للبنك ووزارة الزراعة الإسرائيلية ستجهز خطة عملية لدفع الرؤيا.
وقال وزير الزراعة الإسرائيلي إنه "يجب على دولة إسرائيل أن تقود البحث العالمي بمجال الزراعة الصحراوية والبحرية".
وأضاف أن "التعاون مع جهات دولية هو استراتيجي ونطور بالنسبة لإسرائيل وكل الذين يعملون بمجالات الابتكار بالزراعة، الفرص غير المحدودة".
من جانبه أشار إلى "ريادة إسرائيل في الابتكار الزراعي بمستوى عالمي"، مشيدا "بالنشاط الإسرائيلي في مجال البحث والتطوير الزراعي".
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