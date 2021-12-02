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https://arabic.sputniknews.com/20211202/الكويت-رئيس-الوزراء-يكشف-حقيقة-تسجيل-بلاده-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1053490664.html
الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
كشف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حقيقة رصد إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في بلاده. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T17:18+0000
2021-12-02T17:18+0000
2021-12-02T17:18+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وجاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش زيارة قام بها لميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن رئيس الحكومة أن بلاده لم تشهد تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد.وأكد الصباح أن الوضع الصحي في بلاده مستقر، موضحا أن السلطات تتابع باهتمام شديد مسألة المتحور الجديد "أوميكرون".وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20211202/كورونا-والعالم-الميزان-ليس-عادلا-على-أي-حال-1053487010.html
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فيروس كورونا, أوميكرون
الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
كشف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حقيقة رصد إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في بلاده.
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش زيارة قام بها لميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.
ونقلت
وكالة الأنباء الكويتية الرسمية
عن رئيس الحكومة أن بلاده لم تشهد تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد.
وأكد الصباح أن الوضع الصحي في بلاده مستقر، موضحا أن السلطات تتابع باهتمام شديد مسألة المتحور الجديد "أوميكرون".
وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور
متحور "أوميكرون" الجديد
لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".