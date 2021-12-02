تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الكويت-رئيس-الوزراء-يكشف-حقيقة-تسجيل-بلاده-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1053490664.html
الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
كشف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حقيقة رصد إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في بلاده. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T17:18+0000
2021-12-02T17:18+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104521/33/1045213396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ac99f99389920c7d35fbe42c3042692.jpg
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش زيارة قام بها لميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن رئيس الحكومة أن بلاده لم تشهد تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد.وأكد الصباح أن الوضع الصحي في بلاده مستقر، موضحا أن السلطات تتابع باهتمام شديد مسألة المتحور الجديد "أوميكرون".وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20211202/كورونا-والعالم-الميزان-ليس-عادلا-على-أي-حال-1053487010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104521/33/1045213396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b36c2859150883400d606d4370519a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أوميكرون

الكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"

17:18 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
كشف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حقيقة رصد إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في بلاده.
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش زيارة قام بها لميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
كورونا والعالم… الميزان ليس عادلا على أي حال
15:36 GMT
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن رئيس الحكومة أن بلاده لم تشهد تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد.
وأكد الصباح أن الوضع الصحي في بلاده مستقر، موضحا أن السلطات تتابع باهتمام شديد مسألة المتحور الجديد "أوميكرون".
وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:34 GMTوكالة الطاقة الذرية: إيران لم تصل إلى المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي
18:31 GMTمصر... طالبة في جامعة أسيوط تحاول الاعتداء على أستاذ بسلاح أبيض
18:23 GMTالخارجية البيلاروسية توضح هدف أوروبا من فرض العقوبات على مينسك
17:46 GMTرغد صدام حسين تبعث برسالة وأمنية لشعب وحكومة الإمارات
17:43 GMTلافروف: موسكو ستتخذ الإجراءات في حال ابتعاد الناتو عن الحوار حول الضمانات الأمنية لروسيا
17:41 GMTلبنان وإيران... ملفات عاجلة يناقشها الرئيس الفرنسي في جولته الخليجية
17:18 GMTالكويت... رئيس الوزراء يكشف حقيقة تسجيل بلاده إصابات بمتحور "أوميكرون"
17:08 GMTمشاهد مروعة... ارتفاع هائل لأمواج البحر تضرب الإسكندرية في مصر... فيديو وصور
16:59 GMTإعلام: إسرائيل لن تهاجم إيران في الأشهر المقبلة
16:58 GMTالعد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا
16:38 GMTكاتبة أمريكية تعتذر لرجل اتهمته خطأ باغتصابها بعد قضائه 16 عاما في السجن ظلما
16:33 GMTرياضي يحطم الرقم القياسي في دوران القفز المظلي
16:32 GMTأوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية
16:29 GMTطهران: لسنا متفائلين بنوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا
16:25 GMTشرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
16:23 GMTبدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
16:15 GMTشركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر
16:11 GMTباحث سوري: الجولان هو الموطن الأول لفن النحت منذ 280 ألف عام
16:06 GMTرئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
15:52 GMTزعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا