اللجنة الأولمبية الدولية تكشف آخر تطورات اللاعبة الصينية بينغ شواي

وهذا هو اللقاء الثاني مع شواي في ظل مخاوف حول سلامة اللاعبة، حيث عقدت لقاء عبر الفيديو مع اللاعبة الشهر الماضي، بعدما نشرت شواي رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إن نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها جنسيا.وأضافت: "لهذا السبب عقد فريق من اللجنة الأولمبية الدولية معها (اللاعبة) لقاء آخر عبر تقنية الفيديو".وأصبح مكان وجود بينغ مصدر قلق دولي بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ نشر رسالتها.
صرحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها عقدت لقاء آخر مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي عبر تقنية الفيديو.
وهذا هو اللقاء الثاني مع شواي في ظل مخاوف حول سلامة اللاعبة، حيث عقدت لقاء عبر الفيديو مع اللاعبة الشهر الماضي، بعدما نشرت شواي رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إن نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها جنسيا.
وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، "يساورنا نفس القلق حول سلامة بينغ شواي تماما مثل الكثير من الناس والمؤسسات".
وأضافت: "لهذا السبب عقد فريق من اللجنة الأولمبية الدولية معها (اللاعبة) لقاء آخر عبر تقنية الفيديو".
وأصبح مكان وجود بينغ مصدر قلق دولي بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ نشر رسالتها.