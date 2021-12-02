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https://arabic.sputniknews.com/20211202/اللجنة-العسكرية-الليبية-55-تتوجه-إلى-تركيا-لبحث-ملف-المرتزقة-والقوات-الأجنبية--1053480059.html
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تتوجه إلى تركيا لبحث ملف المرتزقة والقوات الأجنبية
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تتوجه إلى تركيا لبحث ملف المرتزقة والقوات الأجنبية
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) توجهت اليوم إلى تركيا وبعدها تتوجه... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:53+0000
2021-12-02T12:53+0000
العالم العربي
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بنغازي- سبوتنيك. وأكد المحجوب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "توجهت اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا".وأضاف المحجوب: "ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية".ونوه بأنه "خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بدء من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني".هذا وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.ورفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، في وقت سابق، دعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/ليبيا-بدء-إخراج-300-مرتزق-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-حفتر-1050683047.html
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العالم العربي

اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تتوجه إلى تركيا لبحث ملف المرتزقة والقوات الأجنبية

12:53 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / VIOLAINE MARTINمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020
محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) توجهت اليوم إلى تركيا وبعدها تتوجه إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
بنغازي- سبوتنيك. وأكد المحجوب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "توجهت اللجنة العسكرية 5+5 مجتمعة إلى تركيا اليوم، فقد هبطت طائرة في بنغازي وأقلت المجموعتين من اللجنة العسكرية 5+5 إلى تركيا".

وأضاف المحجوب: "ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية".
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
ليبيا.. بدء إخراج 300 مرتزق من المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر
11 نوفمبر, 20:40 GMT
ونوه بأنه "خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بدء من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني".
هذا وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، في وقت سابق، دعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.
ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
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