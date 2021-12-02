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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من الوضع في ميانمار
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من الوضع في ميانمار
أعرب دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا، عن قلق بلاده البالغ بشأن الوضع القائم في ميانمار واصفا إياه بـ"المأساوي". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T07:30+0000
2021-12-02T07:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "رويترز" عن كريتنبرينك تصريحات أدلى بها من سنغافورة خلال زيارة لجنوب شرق آسيا، قال خلالها إنه ناقش هذا الأسبوع مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" سبل زيادة الضغط على المجلس العسكري في ميانمار لإنهاء العنف واستعادة الديمقراطية في البلاد.في سياق متصل، أضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا، اليوم الخميس، أن التهديدات والإكراه الذي تمارسه الصين تجاه تايوان يزيد من حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للرد "بالطريقة المناسبة".وأوضح كريتنبرينك أن الولايات المتحدة ملتزمة للغاية بمساعدة تايوان، كما تطرق إلى أنه يتعين على ماليزيا بذل المزيد من الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.وكانت القوات المسلحة في ميانمار قد أطاحت بالحكومة المدنية، وتولت السلطة في البلاد، مطلع فبراير/ شباط الماضي، واعتقلت رئيس البلاد، يو وين مينت، ومستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أون سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين في الحزب الحاكم.وبرر الجيش سيطرته على السلطة في البلاد إلى التزوير الشامل المفترض لنتائج الانتخابات العامة لعام 2020، لصالح "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم؛ وعدم رغبة السلطات المدنية في التحقيق في الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/قائد-المجلس-العسكري-في-ميانمار-يغيب-عن-قمة-زعماء-الصين-آسيان-1050769915.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من الوضع في ميانمار

07:30 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / Ye Aung Thuاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / Ye Aung Thu
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أعرب دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا، عن قلق بلاده البالغ بشأن الوضع القائم في ميانمار واصفا إياه بـ"المأساوي".
ونقلت "رويترز" عن كريتنبرينك تصريحات أدلى بها من سنغافورة خلال زيارة لجنوب شرق آسيا، قال خلالها إنه ناقش هذا الأسبوع مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" سبل زيادة الضغط على المجلس العسكري في ميانمار لإنهاء العنف واستعادة الديمقراطية في البلاد.
في سياق متصل، أضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا، اليوم الخميس، أن التهديدات والإكراه الذي تمارسه الصين تجاه تايوان يزيد من حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للرد "بالطريقة المناسبة".
قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
قائد المجلس العسكري في ميانمار يغيب عن قمة زعماء الصين-آسيان
22 نوفمبر, 03:35 GMT
وأوضح كريتنبرينك أن الولايات المتحدة ملتزمة للغاية بمساعدة تايوان، كما تطرق إلى أنه يتعين على ماليزيا بذل المزيد من الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت القوات المسلحة في ميانمار قد أطاحت بالحكومة المدنية، وتولت السلطة في البلاد، مطلع فبراير/ شباط الماضي، واعتقلت رئيس البلاد، يو وين مينت، ومستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أون سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين في الحزب الحاكم.
وبرر الجيش سيطرته على السلطة في البلاد إلى التزوير الشامل المفترض لنتائج الانتخابات العامة لعام 2020، لصالح "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم؛ وعدم رغبة السلطات المدنية في التحقيق في الأمر.
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