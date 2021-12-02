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https://arabic.sputniknews.com/20211202/انطلاق-مهرجان-أسبوع-فن-الطبخ-في-موسكو-في-إطار-المعرض-العالمي-في-دبي-1053476291.html
انطلاق مهرجان "أسبوع فن الطبخ في موسكو" ضمن معرض إكسبو 2020 دبي
انطلاق مهرجان "أسبوع فن الطبخ في موسكو" ضمن معرض إكسبو 2020 دبي
افتتح مهرجان "Moscow Gastronomic Week" في دبي في إطار المعرض العالمي، وسيستمر حتى 9 ديسمبر/كانون الأول، وستقدم المطاعم المشاركة في دبي عدة أطباق دفعة واحدة من... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T11:59+0000
2021-12-02T12:25+0000
مجتمع
روسيا
دبي
معرض دبي إكسبو 2020
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وذكر البيان أن "مهرجان أسبوع فن الطبخ في موسكو افتتح في دبي في إطار المعرض العالمي. وسيستمر حتى 9 ديسمبر وسيطلع السكان المحليين وضيوف إكسبو 2020 على مأكولات موسكو الحديثة".ووفقًا لنائبة رئيس البلدية، ناتاليا سيرغونينا، سيصبح المشروع جزءًا من برنامج واسع النطاق في الإمارات العربية المتحدة، وهو مخصص للمجالات الرئيسية لتطوير العاصمة الروسية - من ريادة الأعمال وإدخال التقنيات المتقدمة إلى الثقافة والسياحة وفن الطهي.وقالت: "ستظهر قائمة خاصة في سبعة مطاعم في دبي..".وفقًا لخدمة الصحافة في "موس توريزم"، ستقدم مطاعم دبي المشاركة في أسبوع فن الطهي في موسكو عدة أطباق في آنٍ واحد من طهاة موسكو المدعوين مكسيم تاروسين ويفغيني فيكينتييف".
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مجتمع, روسيا, دبي, معرض دبي إكسبو 2020

انطلاق مهرجان "أسبوع فن الطبخ في موسكو" ضمن معرض إكسبو 2020 دبي

11:59 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 12:25 GMT 02.12.2021)
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طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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افتتح مهرجان "Moscow Gastronomic Week" في دبي في إطار المعرض العالمي، وسيستمر حتى 9 ديسمبر/كانون الأول، وستقدم المطاعم المشاركة في دبي عدة أطباق دفعة واحدة من طهاة موسكو المدعوين ماكسيم تاروسين ويفغيني فيكينتييف، بحسب لجنة السياحة في موسكو.
وذكر البيان أن "مهرجان أسبوع فن الطبخ في موسكو افتتح في دبي في إطار المعرض العالمي. وسيستمر حتى 9 ديسمبر وسيطلع السكان المحليين وضيوف إكسبو 2020 على مأكولات موسكو الحديثة".
ووفقًا لنائبة رئيس البلدية، ناتاليا سيرغونينا، سيصبح المشروع جزءًا من برنامج واسع النطاق في الإمارات العربية المتحدة، وهو مخصص للمجالات الرئيسية لتطوير العاصمة الروسية - من ريادة الأعمال وإدخال التقنيات المتقدمة إلى الثقافة والسياحة وفن الطهي.
وقالت: "ستظهر قائمة خاصة في سبعة مطاعم في دبي..".
وفقًا لخدمة الصحافة في "موس توريزم"، ستقدم مطاعم دبي المشاركة في أسبوع فن الطهي في موسكو عدة أطباق في آنٍ واحد من طهاة موسكو المدعوين مكسيم تاروسين ويفغيني فيكينتييف".
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