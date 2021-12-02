تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20211202/بدء-الاجتماع-بين-وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-الأمريكي-في-ستوكهولم--1053473200.html
بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
انطلق الاجتماع الثنائي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في العاصمة السويدية ستوكهولم. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:55+0000
2021-12-02T10:55+0000
2021-12-02T10:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053473132_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_2bffcd2a783498e0b02166e1ed7fd624.jpg
يتبع..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053473132_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8c836f778127b03d840e84c721c061d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
10:55 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 10:57 GMT 02.12.2021)
انطلق الاجتماع الثنائي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في العاصمة السويدية ستوكهولم.