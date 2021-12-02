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بدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
بدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
بدأت محاكمة ما يسمى بـ "قضية السترة" في محكمة مدينة تبليسي ، حيث اتهم رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي باختلاس أموال الدولة على نطاق واسع. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T16:23+0000
2021-12-02T16:23+0000
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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الرئيس السابق موجود بالفعل في غرفة الاجتماعات. وتجمع عدة مئات من رفاق ساكاشفيلي خارج مبنى المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه. يتم تعبئة الشرطة على الفور.وساكاشفيلي متهم بإنفاق 8.8 مليون لاري (أكثر من 2 مليون و800 ألف دولار) بشكل غير لائق من ميزانية جهاز أمن الدولة الخاص على السلع الكمالية خلال فترة رئاسته.وتشمل القائمة التي تم إنفاق أموال الميزانية عليها سترات ومعطف من الكشمير تم شراؤه في لندن بقيمة، 49.5 ألف لاري (أكثر من 15 ألف و800 دولار) بالإضافة إلى ملابس باهظة الثمن أخرى، وفواتير غرف الفنادق الباهظة والمنتجعات الصحية.اتُهم الرئيس الثالث لجورجيا بالاختلاس على نطاق واسع، على يد مجموعة من الأشخاص بتآمر مسبق وباستخدام موقعهم الرسمي.وفي حال إدانة ساكاشفيلي، فإنه يواجه سبع سنوات إلى 11 سنة سجن.ليس هذا هو الاتهام الأول ضد ساكاشفيلي، فقد تم تقديمه بالفعل إلى العدالة في قضيتين جنائيتين - بشأن فض المسيرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وضرب النائب السابق للبرلمان الجورجي فاليري جيلاشفيلي.
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العالم

بدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"

16:23 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / SHAKH AIVAZOVميخائيل ساكاشفيلي
ميخائيل ساكاشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / SHAKH AIVAZOV
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بدأت محاكمة ما يسمى بـ "قضية السترة" في محكمة مدينة تبليسي ، حيث اتهم رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي باختلاس أموال الدولة على نطاق واسع.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الرئيس السابق موجود بالفعل في غرفة الاجتماعات. وتجمع عدة مئات من رفاق ساكاشفيلي خارج مبنى المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه. يتم تعبئة الشرطة على الفور.
وساكاشفيلي متهم بإنفاق 8.8 مليون لاري (أكثر من 2 مليون و800 ألف دولار) بشكل غير لائق من ميزانية جهاز أمن الدولة الخاص على السلع الكمالية خلال فترة رئاسته.
16:15 GMT
وتشمل القائمة التي تم إنفاق أموال الميزانية عليها سترات ومعطف من الكشمير تم شراؤه في لندن بقيمة، 49.5 ألف لاري (أكثر من 15 ألف و800 دولار) بالإضافة إلى ملابس باهظة الثمن أخرى، وفواتير غرف الفنادق الباهظة والمنتجعات الصحية.
اتُهم الرئيس الثالث لجورجيا بالاختلاس على نطاق واسع، على يد مجموعة من الأشخاص بتآمر مسبق وباستخدام موقعهم الرسمي.
وفي حال إدانة ساكاشفيلي، فإنه يواجه سبع سنوات إلى 11 سنة سجن.
ليس هذا هو الاتهام الأول ضد ساكاشفيلي، فقد تم تقديمه بالفعل إلى العدالة في قضيتين جنائيتين - بشأن فض المسيرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وضرب النائب السابق للبرلمان الجورجي فاليري جيلاشفيلي.
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