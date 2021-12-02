بعد رصد أول حالة "أوميكرون" في المملكة... "التعليم السعودية" توجه رسائل عاجلة

ونشرت وزارة التعليم السعودية تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، طالبت من خلالها التلاميذ والطلاب بوجوب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بدعوى الحماية من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.وأكدت الوزارة أن متحور "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات الفيروسية المثيرة للقلق، مع احتمال حدوث تغيرات في أنماط وسلوكيات فيروس كورونا، موضحة أن مخاطر المتحور الجديد المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى في آن واحد.وقدمت وزارة التعليم السعودية مجموعة من النصائح للطلاب، التي يجب اتباعها بهدف حماية أنفسهم من العدوى، على رأسها ارتداء الكمامات في كل مكان، مع استكمال التحصين بجرعتين، فضلا عن ضرورة تلقي جرعة تعزيزية بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.ومن بين الإجراءات السعودية الأخرى المطلوبة، التعامل بحذر مع مستجدات كورونا، مع تحديث الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا".وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.
وجهت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، رسائل مهمة للطلاب، وذلك بعد تسجيل المملكة أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
ونشرت وزارة التعليم السعودية تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، طالبت من خلالها التلاميذ والطلاب بوجوب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بدعوى الحماية من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.
وقدمت وزارة التعليم السعودية مجموعة من النصائح للطلاب، التي يجب اتباعها بهدف حماية أنفسهم من العدوى، على رأسها ارتداء الكمامات في كل مكان، مع استكمال التحصين بجرعتين، فضلا عن ضرورة تلقي جرعة تعزيزية بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.