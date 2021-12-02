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https://arabic.sputniknews.com/20211202/بينيت-يبعث-رسالة-إلى-الإمارات-1053471711.html
بينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
بينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، رسالة إلى الإمارات. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:22+0000
2021-12-02T10:22+0000
2021-12-02T10:22+0000
الإمارات
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في "تويتر"، اليوم الخميس، هنأ من خلالها قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي ليوم الإمارات الوطني.وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات في الخمسين عاما المقبلة تحقيق المزيد من الازدهار وتعزيز التعاون بين الجانبين، الإسرائيلي والإماراتي.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الإمارات
بينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، رسالة إلى الإمارات.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في "تويتر"، اليوم الخميس، هنأ من خلالها قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي ليوم الإمارات الوطني.
وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات في الخمسين عاما المقبلة تحقيق المزيد من الازدهار
وتعزيز التعاون بين الجانبين، الإسرائيلي والإماراتي
.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.