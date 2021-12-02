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بينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
بينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، رسالة إلى الإمارات. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:22+0000
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الإمارات
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في "تويتر"، اليوم الخميس، هنأ من خلالها قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي ليوم الإمارات الوطني.وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات في الخمسين عاما المقبلة تحقيق المزيد من الازدهار وتعزيز التعاون بين الجانبين، الإسرائيلي والإماراتي.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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الإمارات

بينيت يبعث رسالة إلى الإمارات

10:22 GMT 02.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، رسالة إلى الإمارات.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على الحساب الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في "تويتر"، اليوم الخميس، هنأ من خلالها قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي ليوم الإمارات الوطني.
وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات في الخمسين عاما المقبلة تحقيق المزيد من الازدهار وتعزيز التعاون بين الجانبين، الإسرائيلي والإماراتي.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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