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بينيت يدعو واشنطن لوقف مفاوضات فيينا ردا على "ابتزاز إيران النووي"
بينيت يدعو واشنطن لوقف مفاوضات فيينا ردا على "ابتزاز إيران النووي"
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى وقف مفاوضات فيينا حول استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ردا على ما وصفه بـ "ابتزاز إيران النووي". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:36+0000
2021-12-02T09:56+0000
أخبار إيران
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن بينيت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بأن "إيران تمارس الاستفزاز النووي كتكتيك تفاوضي".وأكد بينيت أنه "يجب الرد على ذلك بوقف فوري للمفاوضات واتخاذ إجراءات صارمة من قبل القوى العظمى".وأعرب بينيت خلال الاتصال عن رفضه لرفع العقوبات المفروضة على إيران.وذكر مصدر مطلع على الاتصال أن المحادثة بين بلينكن وبينيت حول مفاوضات فيينا كانت طويلة وصعبة.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعلن، مساء أمس الأربعاء، استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة.وقال الناطق باسم الجيش، ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها، إن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إجراء-كل-التجهيزات-اللازمة-لشن-هجمات-عسكرية-ضد-إيران-1053458753.html
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أخبار إيران, إسرائيل

بينيت يدعو واشنطن لوقف مفاوضات فيينا ردا على "ابتزاز إيران النووي"

09:36 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 09:56 GMT 02.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / POOL
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى وقف مفاوضات فيينا حول استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ردا على ما وصفه بـ "ابتزاز إيران النووي".
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن بينيت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بأن "إيران تمارس الاستفزاز النووي كتكتيك تفاوضي".
وأكد بينيت أنه "يجب الرد على ذلك بوقف فوري للمفاوضات واتخاذ إجراءات صارمة من قبل القوى العظمى".
وأعرب بينيت خلال الاتصال عن رفضه لرفع العقوبات المفروضة على إيران.
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء التجهيزات اللازمة لشن هجمات عسكرية ضد إيران
أمس, 21:32 GMT
وذكر مصدر مطلع على الاتصال أن المحادثة بين بلينكن وبينيت حول مفاوضات فيينا كانت طويلة وصعبة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، أعلن، مساء أمس الأربعاء، استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة.
وقال الناطق باسم الجيش، ران كوخاف، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن الهدف هو منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية، وأيضا منعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي.
من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، في مقابلة عرضت القناة 13 الإخبارية مقتطفات منها، إن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
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