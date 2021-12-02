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https://arabic.sputniknews.com/20211202/ترامب-نفوذ-أمريكا-عالميا-انخفض-إلى-أدنى-مستوياته-التاريخية-1053462472.html
ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية
ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T02:58+0000
2021-12-02T03:08+0000
أمريكا
ترامب
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موسكو - سبوتنيك. وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية، ردا على سؤال، حول موقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي، قائلا :"هذه أدنى نقطة وصلت إليها البلاد، لا أذكر أن (أمريكا) كانت بهذا الموقع ...".ولفت الرئيس السابق، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدهورت منذ وصول جو بايدن إلى السلطة.وفي وقت سابق، وصف ترامب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر مهانة" في مجال السياسة الخارجية تتعرض لها الولايات المتحدة في تاريخها.وألقى ترامب باللوم على بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات.، قائلا: "هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل".
https://arabic.sputniknews.com/20210822/ترامب-طريقة-انسحاب-بايدن-من-أفغانستان-أكبر-إذلال-للسياسة-الأمريكية-في-التاريخ-1049904187.html
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أمريكا, ترامب

ترامب: نفوذ أمريكا انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية

02:58 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 03:08 GMT 02.12.2021)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه عن أزمة انخفاض أسعار النفط 7 أبريل / نيسان 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه عن أزمة انخفاض أسعار النفط 7 أبريل / نيسان 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت الأبيض.
موسكو - سبوتنيك. وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية، ردا على سؤال، حول موقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي، قائلا :"هذه أدنى نقطة وصلت إليها البلاد، لا أذكر أن (أمريكا) كانت بهذا الموقع ...".
ولفت الرئيس السابق، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدهورت منذ وصول جو بايدن إلى السلطة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2021
ترامب: طريقة انسحاب بايدن من أفغانستان "أكبر إذلال" للسياسة الأمريكية في التاريخ
22 أغسطس, 03:38 GMT
وفي وقت سابق، وصف ترامب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر مهانة" في مجال السياسة الخارجية تتعرض لها الولايات المتحدة في تاريخها.
وألقى ترامب باللوم على بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات.، قائلا: "هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل".
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