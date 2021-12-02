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تركيا تؤكد ضرورة حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا وفقا لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي
تركيا تؤكد ضرورة حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا وفقا لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي
صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أنه يجب حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً وفقاً لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T11:33+0000
2021-12-02T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة "TRT" التركية، إن تركيا لها دور مهم جداً لحل قضايا المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة إحياء روح التضامن بين الجميع.وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته في منطقة النزاع بدونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي، أمس الأربعاء، إن "الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إن كان هناك أحد لا يعلم، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية".يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر يناير/ كانون الثاني، أو في أوائل فبراير/ شباط من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، إن الحلف لديه خيارات متعددة حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا، موضحا أن بينها عقوبات اقتصادية وسياسية.وأضاف أن انضمام أوكرانيا للحلف "يتم بالتوافق بين الدول الأعضاء"، مضيفا "لا حق لروسيا في التدخل بهذا الأمر".في سياق متصل، اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن أي خطوة "عدائية" ضد أوكرانيا ستقابل بـ"رد فعل قوي"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة وسيادة أوكرانيا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار تركيا اليوم عبر موقع سبوتنيك عربي.
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تؤكد ضرورة حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا وفقا لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي

11:33 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أنه يجب حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً وفقاً لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة "TRT" التركية، إن تركيا لها دور مهم جداً لحل قضايا المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة إحياء روح التضامن بين الجميع.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته في منطقة النزاع بدونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي، أمس الأربعاء، إن "الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إن كان هناك أحد لا يعلم، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية".
يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر يناير/ كانون الثاني، أو في أوائل فبراير/ شباط من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، إن الحلف لديه خيارات متعددة حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا، موضحا أن بينها عقوبات اقتصادية وسياسية.
وأضاف أن انضمام أوكرانيا للحلف "يتم بالتوافق بين الدول الأعضاء"، مضيفا "لا حق لروسيا في التدخل بهذا الأمر".
في سياق متصل، اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن أي خطوة "عدائية" ضد أوكرانيا ستقابل بـ"رد فعل قوي"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة وسيادة أوكرانيا.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تركيا اليوم عبر موقع سبوتنيك عربي.
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