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تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في عاصمة لاتفيا ريغا، حيث بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T03:50+0000
2021-12-02T03:50+0000
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انقرة - سبوتنيك. وقبيل اللقاء أعرب تشاووش أوغلو في تصريح للصحفيين، عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجدداً.وأضاف تشاووش أوغلو أن هناك العديد من القضايا التي يبحثها مع نظيره الأمريكي، وأن اللقاء سيكون بمثابة استمرار للمباحثات للقضايا والقرارات التي ناقشها واتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في روما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفق الأناضول.وصرح تشاووش أوغلو أن الطرفين بصفتهما حليفين في الناتو، سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل أوكرانيا وليبيا وسوريا وأفغانستان.من جهته أعرب بلينكن عن سعادته بلقاء مولود تشاووش أوغلو مرة أخرى.وأشار أيضًا إلى أنه ستتاح لهم الفرصة لمناقشة قضايا التعاون والقضايا الإقليمية بين تركيا والولايات المتحدة.
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أمريكا, تركيا

تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

03:50 GMT 02.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في عاصمة لاتفيا ريغا، حيث بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
انقرة - سبوتنيك. وقبيل اللقاء أعرب تشاووش أوغلو في تصريح للصحفيين، عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجدداً.
وأضاف تشاووش أوغلو أن هناك العديد من القضايا التي يبحثها مع نظيره الأمريكي، وأن اللقاء سيكون بمثابة استمرار للمباحثات للقضايا والقرارات التي ناقشها واتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في روما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفق الأناضول.
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وصرح تشاووش أوغلو أن الطرفين بصفتهما حليفين في الناتو، سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل أوكرانيا وليبيا وسوريا وأفغانستان.
من جهته أعرب بلينكن عن سعادته بلقاء مولود تشاووش أوغلو مرة أخرى.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وتركيا، كبلدين حليفين في الناتو، ناقشا الوضع في أوكرانيا وغرب البلقان والقوقاز أمس وسيواصلان المحادثات في ريغا.
وأشار أيضًا إلى أنه ستتاح لهم الفرصة لمناقشة قضايا التعاون والقضايا الإقليمية بين تركيا والولايات المتحدة.
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