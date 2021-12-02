تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

انقرة - سبوتنيك. وقبيل اللقاء أعرب تشاووش أوغلو في تصريح للصحفيين، عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجدداً.وأضاف تشاووش أوغلو أن هناك العديد من القضايا التي يبحثها مع نظيره الأمريكي، وأن اللقاء سيكون بمثابة استمرار للمباحثات للقضايا والقرارات التي ناقشها واتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في روما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفق الأناضول.وصرح تشاووش أوغلو أن الطرفين بصفتهما حليفين في الناتو، سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل أوكرانيا وليبيا وسوريا وأفغانستان.من جهته أعرب بلينكن عن سعادته بلقاء مولود تشاووش أوغلو مرة أخرى.وأشار أيضًا إلى أنه ستتاح لهم الفرصة لمناقشة قضايا التعاون والقضايا الإقليمية بين تركيا والولايات المتحدة.
التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في عاصمة لاتفيا ريغا، حيث بحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
انقرة - سبوتنيك. وقبيل اللقاء أعرب تشاووش أوغلو في تصريح للصحفيين، عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجدداً.
وأضاف تشاووش أوغلو أن هناك العديد من القضايا التي يبحثها مع نظيره الأمريكي، وأن اللقاء سيكون بمثابة استمرار للمباحثات للقضايا والقرارات التي ناقشها واتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في روما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفق الأناضول.