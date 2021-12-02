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https://arabic.sputniknews.com/20211202/تلميذ-يتعرض-لهجوم-من-فهد-داخل-أحد-الصفوف-في-الهند-فيديو-1053484067.html
تلميذ يتعرض لهجوم من فهد داخل أحد الصفوف في الهند... فيديو
تلميذ يتعرض لهجوم من فهد داخل أحد الصفوف في الهند... فيديو
تعرض تلميذ في الصف العاشر للهجوم من قبل نمر أثناء دخوله الفصل الدراسي في معهد في الهند. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:22+0000
2021-12-02T14:22+0000
2021-12-02T14:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وبحسب الفيديو أدناه، يظهر الفهد كيف دخل إلى الصف، ومشى بين المقاعد متربصا للهجوم.وفي فيديو آخر يظهر الفهد رابضا في زاوية الصف. وبحسب ما نشرته صحيفة محلية، قد تم إرسال التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, نادي الفيديو
تلميذ يتعرض لهجوم من فهد داخل أحد الصفوف في الهند... فيديو 14:22 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 14:23 GMT 02.12.2021)
تعرض تلميذ في الصف العاشر للهجوم من قبل نمر أثناء دخوله الفصل الدراسي في معهد في الهند.
وبحسب الفيديو أدناه، يظهر الفهد كيف دخل إلى الصف، ومشى بين المقاعد متربصا للهجوم.
وفي فيديو آخر يظهر الفهد رابضا في زاوية الصف. وبحسب ما نشرته صحيفة محلية، قد تم إرسال التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.