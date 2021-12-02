https://arabic.sputniknews.com/20211202/حميدتي-السودان-يعاني-من-مجاعة-والجـيش-مع-المدنية-وغير-متمسك-بالسلطة-1053493678.html

حميدتي: السودان يعاني من مجاعة والجيش مع المدنية وغير متمسك بالسلطة

حميدتي: السودان يعاني من مجاعة والجيش مع المدنية وغير متمسك بالسلطة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن الجيش غير متمسك بالسلطة وأنه مع المدنية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T20:38+0000

2021-12-02T20:38+0000

2021-12-02T20:43+0000

السودان

حميدتي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104118/02/1041180297_0:197:3909:2396_1920x0_80_0_0_e99d40ecd30fdef94ac94fe6555987ea.jpg

جاءت تصريحات المسؤول السوداني البارز في تصريحات لقناة "RT"، اليوم الخميس.وقال دقلو إن إجراءات 25 أكتوبر كانت تصحيحا لمسار الثورة دون أي إملاء أو شروط من أي جهة.ووصف حميدتي المتظاهرين المعارضين بأنهم تابعين لأحزاب سياسية لا تقبل برئيس الحكومة أو الجيش.وأشار المسؤول العسكري إلى أن بلاده تعاني من مجاعة حقيقية وبحاجة إلى تحرك سريع لمواجهة الأزمة.وأكد أن الوضع الإنساني في بلاده مأساوي ولاسيما في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بسبب وجود "إرهابيين" في السودان.وحذّر دقلو من أن انفجار الوضع في السودان يمكن أن ينعكس على كل الدول الإقليمية في المنطقة.وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أقال الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق، الشهر الماضي، عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.وقال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/لماذا-أرسلت-أمريكا-سفيرها-إلى-السودان-في-هذا-التوقيت؟-1053397487.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السودان, حميدتي