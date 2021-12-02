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خبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراقا للضغط على إيران عبر الميدان السوري
خبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراقا للضغط على إيران عبر الميدان السوري
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر وكالة "سبوتنيك": أم الدنيا تحتضن معرض الدفاعات "أيديكس 2021"، واشنطن تعكف على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، اتفاقية المغرب... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:19+0000
2021-12-02T09:29+0000
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شؤون عسكرية
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خبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراق للضغط على إيران عبر الميدان السوري TEST
خبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراق للضغط على إيران عبر الميدان السوري
تحتضن جمهورية مصر العربية معرض الدفاعات الجوية "إيديكس 2021"، المعرض الذي تشارك فيه أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، وتستعرض هذه الدول والشركات آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا السلاح الجوي، ومن بين الشركات العالمية المشاركة، الشركة العربية العالمية للبصريات والتي تحدث رئيسها اللواء طارق زغلول في حوار مع "شؤون عسكرية"، قائلاً:خبير عسكري: الولايات المتحدة الأمريكية لو كان بإمكانها أن توجه ضربة لإيران لما تأجلت إلى الآنتعكف الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا وتحدثت مصادر عن أن الهدف الأساسي من هذا التواجد العسكري الجديد هو إنشاء مدرجات لطائرات عسكرية استعدادا منها لتوجيه ضربة عسكرية على إيران.عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد علي مقصود:التفاصيل في الملف الصوتيإعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
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راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراقا للضغط على إيران عبر الميدان السوري

09:19 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 09:29 GMT 02.12.2021)
خبير عسكري: أمريكا تستخدم أوراق للضغط على إيران عبر الميدان السوري TEST
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر وكالة "سبوتنيك": أم الدنيا تحتضن معرض الدفاعات "أيديكس 2021"، واشنطن تعكف على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، اتفاقية المغرب وتل أبيب تفاصيل معلنة وأهداف محددة، مباحثات مع طهران إذا فشلت فلا خيار سوى التدخل العسكري.
تحتضن جمهورية مصر العربية معرض الدفاعات الجوية "إيديكس 2021"، المعرض الذي تشارك فيه أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، وتستعرض هذه الدول والشركات آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا السلاح الجوي، ومن بين الشركات العالمية المشاركة، الشركة العربية العالمية للبصريات والتي تحدث رئيسها اللواء طارق زغلول في حوار مع "شؤون عسكرية"، قائلاً:
"الشركة في معرض هذا العام تقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجماً لتسهيل مهمة المقاتل أثناء تأدية الواجب، كما أنها تجعل من حركته خفيفة في الميدان، كما وتقدم الشركة أجهزة ذات مجال واسع ورؤية أكبر"

خبير عسكري: الولايات المتحدة الأمريكية لو كان بإمكانها أن توجه ضربة لإيران لما تأجلت إلى الآن

تعكف الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا وتحدثت مصادر عن أن الهدف الأساسي من هذا التواجد العسكري الجديد هو إنشاء مدرجات لطائرات عسكرية استعدادا منها لتوجيه ضربة عسكرية على إيران.
عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد علي مقصود:
"إن الولايات المتحدة الأمريكية لو كان بإمكانها توجيه ضربة إلى إيران لما تأجلت كل هذا الوقت، في الوقت الذي تتصاعد فيه قوة إيران يوماً بعد آخر".
التفاصيل في الملف الصوتي
إعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
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