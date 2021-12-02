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https://arabic.sputniknews.com/20211202/رئيس-شركة-فايزر-البشر-قد-يحتاجون-لتطعيم-سنوي-ضد-كورونا-1053486837.html
رئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
رئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أن يحتاج البشر في الأغلب لتطعيم سنوي ضد فيروس كورونا لعدة سنوات مقبلة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T16:06+0000
2021-12-02T16:06+0000
2021-12-02T16:06+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال بورلا إنه يعتقد أن التطعيم السنوي سوف يكون مطلوبا للحفاظ على "مستوى حماية مرتفع جدا"، بحسب موقع "بي بي سي".يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه شركة فايزر على تطوير لقاحها حتى يناسب متحور "أوميكرون"، الذي يثير مخاوف حول العالم، وقد يصبح اللقاح المعدل جاهزا خلال 100 يوم.وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/خبير-هذه-النصائح-تجنبك-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-1053457950.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أوميكرون
رئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أن يحتاج البشر في الأغلب لتطعيم سنوي ضد فيروس كورونا لعدة سنوات مقبلة.
وقال بورلا إنه يعتقد أن التطعيم السنوي سوف يكون مطلوبا للحفاظ على "مستوى حماية مرتفع جدا"، بحسب
موقع "بي بي سي"
.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه شركة فايزر على تطوير لقاحها حتى يناسب متحور "أوميكرون"، الذي يثير مخاوف حول العالم، وقد يصبح اللقاح المعدل جاهزا خلال 100 يوم.
وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور
متحور "أوميكرون" الجديد
لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".