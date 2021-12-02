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رئيس كوريا الجنوبية يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي لإجراء محادثات أمنية
رئيس كوريا الجنوبية يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي لإجراء محادثات أمنية
التقى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الخميس، بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بهدف إجراء محادثات أمنية مشتركة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T11:22+0000
2021-12-02T11:22+0000
أمريكا
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وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الخميس، بأن زيارة أوستن تستغرق 3 أيام بدعوى إجراء محادثات أمنية سنوية مع نظيره الكوري الجنوبي، سوه ووك، بعد أن اتفق الجانبان على تحديث خطط الطوارئ المشتركة خلال زمن الحرب، من أجل ردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة للجارة، كوريا الشمالية.وأشارت الوكالة إلى أنه لم تتوافر، على الفور، تفاصيل اللقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.وناقش أوستن ونظيره الكوري الجنوبي، سوه ووك، مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة بمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، في وقت صرح أوستن، بأن "برامج الصواريخ والأسلحة الكورية الشمالية تزعزع استقرار الأمن الإقليمي بشكل متزايد".وفي السياق نفسه، سلط وزير الدفاع الأمريكي الضوء على التزام الحليفين، الكوري الجنوبي والأمريكي، بـ "نهج دبلوماسي" تجاه كوريا الشمالية.وخلال الاجتماع التشاوري الأمني الثنائي، اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا على دليل التخطيط الاستراتيجي الجديد، أحد مظاهر تصميم الجانبين على تسخير قدراتهما العسكرية المشتركة، بهدف الرد على سيناريوهات مختلفة في زمن الحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/كوريا-الجنوبية-تقرر-طرح-جزء-من-مخزونها-الاستراتيجي-للنفط-بطلب-من-الولايات-المتحدة-1052511003.html
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رئيس كوريا الجنوبية يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي لإجراء محادثات أمنية

11:22 GMT 02.12.2021
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
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التقى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الخميس، بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بهدف إجراء محادثات أمنية مشتركة.
وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الخميس، بأن زيارة أوستن تستغرق 3 أيام بدعوى إجراء محادثات أمنية سنوية مع نظيره الكوري الجنوبي، سوه ووك، بعد أن اتفق الجانبان على تحديث خطط الطوارئ المشتركة خلال زمن الحرب، من أجل ردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة للجارة، كوريا الشمالية.
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وأشارت الوكالة إلى أنه لم تتوافر، على الفور، تفاصيل اللقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.
وناقش أوستن ونظيره الكوري الجنوبي، سوه ووك، مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة بمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، في وقت صرح أوستن، بأن "برامج الصواريخ والأسلحة الكورية الشمالية تزعزع استقرار الأمن الإقليمي بشكل متزايد".
وفي السياق نفسه، سلط وزير الدفاع الأمريكي الضوء على التزام الحليفين، الكوري الجنوبي والأمريكي، بـ "نهج دبلوماسي" تجاه كوريا الشمالية.
وخلال الاجتماع التشاوري الأمني الثنائي، اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا على دليل التخطيط الاستراتيجي الجديد، أحد مظاهر تصميم الجانبين على تسخير قدراتهما العسكرية المشتركة، بهدف الرد على سيناريوهات مختلفة في زمن الحرب.
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