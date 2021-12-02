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رغد صدام حسين تبعث برسالة وأمنية لشعب وحكومة الإمارات
رغد صدام حسين تبعث برسالة وأمنية لشعب وحكومة الإمارات
بعثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الخميس، برسالة وأمنية إلى شعب وحكومة الإمارات.‏ 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T17:46+0000
2021-12-02T17:46+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الإمارات اليوم
رغد صدام حسين
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وهنأت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 50. كما تمنّت رغد أن يديم عليهم الأمن ويحفظهم من كل سوء.يأتي ذلك تزامنا مع احتفال الإمارات، اليوم الخميس، بالذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد، والذي يوافق 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام والذي تحتفل فيه الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كانت قد اعتمدت أن يكون اليوم الوطني للإمارات يوما عالميا للمستقبل، لتحتفل فيه دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات اليوم, رغد صدام حسين

رغد صدام حسين تبعث برسالة وأمنية لشعب وحكومة الإمارات

17:46 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FAZAA
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بعثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الخميس، برسالة وأمنية إلى شعب وحكومة الإمارات.‏
وهنأت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 50.
كما تمنّت رغد أن يديم عليهم الأمن ويحفظهم من كل سوء.
يأتي ذلك تزامنا مع احتفال الإمارات، اليوم الخميس، بالذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد، والذي يوافق 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام والذي تحتفل فيه الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كانت قد اعتمدت أن يكون اليوم الوطني للإمارات يوما عالميا للمستقبل، لتحتفل فيه دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي.
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