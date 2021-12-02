روسيا: إبداع محرك للطائرات البهلوانية توطئة لإنشاء محركات لطائرات التدريب

أسفرت جهود منفذي هذا المشروع في معهد هندسة محركات الطائرات عن إنتاج محرك مكبسي للطائرات البهلوانية. ويخضع محرك "أ بي دي-أ" الآن للاختبارات على الأرض للتثبت من صلاحيته لإنتاج قوة الدفع اللازمة لقيام الطائرة بالحركات البهلوانية بينما يبدأ صنّاعه استعداداتهم لاختباره في الجو.وأخبر مصدر إعلامي في المعهد وكالة "سبوتنيك" بأن صنّاع محرك "أ بي دي-أ" يعتزمون إجراء الاختبار له في الجو في عام 2022 باستخدام طائرة تجريبية مشتقّة من طائرة "ياك-52".وأفاد المصدر بأن محرك "أ بي دي-أ" مشتقّ من محرك "أ بي دي-500"، وهو محرك تجريبي تمت صناعته على أساس محرك سيارات "أوروس" الفخمة.
تواصل روسيا العمل في مشروع "تسيركاتش" الهادف إلى إنشاء التقنيات اللازمة لصنع محركات لطائرات التدريب والطائرات الرياضية.
أسفرت جهود منفذي هذا المشروع في معهد هندسة محركات الطائرات عن إنتاج محرك مكبسي للطائرات البهلوانية. ويخضع محرك "أ بي دي-أ" الآن للاختبارات على الأرض للتثبت من صلاحيته لإنتاج قوة الدفع اللازمة لقيام الطائرة بالحركات البهلوانية بينما يبدأ صنّاعه استعداداتهم لاختباره في الجو.
وأخبر مصدر إعلامي في المعهد وكالة "سبوتنيك" بأن صنّاع محرك "أ بي دي-أ" يعتزمون إجراء الاختبار له في الجو في عام 2022 باستخدام طائرة تجريبية مشتقّة من طائرة "ياك-52".
وأفاد المصدر بأن محرك "أ بي دي-أ" مشتقّ من محرك "أ بي دي-500"، وهو محرك تجريبي تمت صناعته على أساس محرك سيارات "أوروس" الفخمة.