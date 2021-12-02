https://arabic.sputniknews.com/20211202/روسيا-وليبيا-تبحثان-خطة-استئناف-عمل-اللجنة-الحكومية-الدولية-للتعاون-التجاري--1053470586.html

روسيا وليبيا تبحثان خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري

روسيا وليبيا تبحثان خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري

أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن روسيا وليبيا بحثتا، يوم أمس الأربعاء، خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم... 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T09:59+0000

2021-12-02T09:59+0000

2021-12-02T09:59+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "ناقش الطرفان خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني برئاسة وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، ووزير النفط والغاز الليبي، محمد عون".وترأس الاجتماع نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي الخارجي وتطوير أسواق الوقود في وزارة الطاقة، ألكسندر تولباروف، والقائم بالأعمال الليبية في روسيا، صالح إحسونا. وعقد الاجتماع السابق للجنة الحكومية الدولية في عام 2001.وفي آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات. وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات "تات نفت" الروسية، "غابروم"، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.

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