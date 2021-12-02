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https://arabic.sputniknews.com/20211202/ريال-مدريد-يتصدر-ترتيب-الدوري-الإسباني-ومركز-كارثي-لبرشلونة-1053472380.html
ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني... ومركز كارثي لبرشلونة
ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني... ومركز كارثي لبرشلونة
تصدر فريق ريال ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على "أتلتيك بلباو" بهدف دون شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنانبيو. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:47+0000
2021-12-02T10:47+0000
2021-12-02T10:47+0000
أخبار برشلونة
ريال مدريد
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سجل هدف ريال مدريد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40، من أحداث الشوط الأول، بحسب موقع "إي إس بي إن" الرياضي.وفاز ريال مدريد في 11 مباراة، خلال 15 مباراة خاصها في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما تعادل في 3 مواجهات وخسر في مباراة واحدة.ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي ينتظر مباراة واحدة مؤجلة له.يشار إلى رغم تحقيق ريال مدريد 33 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه استقبل 27 هدفا.وعلى جانب آخر احتل فريق برشلونة، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، وذلك بعد الفوز على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت الماضي.وخاض برشلونة 14 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات.
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أخبار برشلونة, ريال مدريد
ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني... ومركز كارثي لبرشلونة
تصدر فريق ريال ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على "أتلتيك بلباو" بهدف دون شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنانبيو.
سجل هدف ريال مدريد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40، من أحداث الشوط الأول، بحسب موقع "
إي إس بي إن
" الرياضي.
وفاز ريال مدريد في 11 مباراة، خلال 15 مباراة خاصها في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما تعادل في 3 مواجهات وخسر في مباراة واحدة.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي ينتظر مباراة واحدة مؤجلة له.
يشار إلى رغم تحقيق
ريال مدريد
33 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه استقبل 27 هدفا.
وعلى جانب آخر احتل فريق برشلونة، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، وذلك بعد الفوز على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت الماضي.
وخاض برشلونة 14 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات.