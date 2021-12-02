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زعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا
زعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا
قال كيم جونغ-أون، الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الخميس، إن العام المقبل سيكون عاما مهما، وعلى بلاده أن تخوض فيه نضالا كبيرا مثل هذا العام. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T15:52+0000
2021-12-02T15:52+0000
كوريا الشمالية
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وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات كيم جونغ أون جاءت خلال ترأسه جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، اليوم، والتي شدد خلالها على أن العام الجاري هو عام الانتصار للإدارة المستقرة لاقتصاد كوريا الشمالية.وذكر جونغ أون أن بلاده حققت نجاحات كبيرة في قطاعي الزراعة والبناء، كما أن العام الجاري شهد تغييرات إيجابية في كثير من المجالات للمشاريع الوطنية في قطاعات مختلفة، على رأسها الدفاع والسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، مشيرا إلى أن ضرورة وضع اللجنة المركزية للحزب في اعتبارها خطة العام الجديد بشكل ديناميكي وعلمي، بهدف ترسيخ الأساس لتنفيذ الخطة الخمسية.وقررت كوريا الشمالية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الزعيم كيم، عقد الاجتماع العام الرابع المقبل للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف مراجعة الوضع التنفيذي للسياسات الرئيسية الحزبية والوطنية خلال عام 2021، فضلا عن مناقشة واتخاذ قرار بشأن خطط المشاريع للعام المقبل.ويتوقع أن تجري كوريا الشمالية الجلسة المقبلة من أجل تسليط الضوء على إنجازات كيم جونغ أون، على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة السنوية لتوليه السلطة.
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كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا

15:52 GMT 02.12.2021
© REUTERS / KCNAعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يزور مدينة سامجييون الشمالية الغربية، بالقرب من الحدود مع الصين
عيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يزور مدينة سامجييون الشمالية الغربية، بالقرب من الحدود مع الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / KCNA
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قال كيم جونغ-أون، الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الخميس، إن العام المقبل سيكون عاما مهما، وعلى بلاده أن تخوض فيه نضالا كبيرا مثل هذا العام.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات كيم جونغ أون جاءت خلال ترأسه جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، اليوم، والتي شدد خلالها على أن العام الجاري هو عام الانتصار للإدارة المستقرة لاقتصاد كوريا الشمالية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث إلى المسؤولين بجوار الأسلحة والمركبات العسكرية المعروضة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، في معرض تطوير الدفاع، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 12 أكتوبر 2021 . - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
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وذكر جونغ أون أن بلاده حققت نجاحات كبيرة في قطاعي الزراعة والبناء، كما أن العام الجاري شهد تغييرات إيجابية في كثير من المجالات للمشاريع الوطنية في قطاعات مختلفة، على رأسها الدفاع والسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، مشيرا إلى أن ضرورة وضع اللجنة المركزية للحزب في اعتبارها خطة العام الجديد بشكل ديناميكي وعلمي، بهدف ترسيخ الأساس لتنفيذ الخطة الخمسية.
وقررت كوريا الشمالية خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الزعيم كيم، عقد الاجتماع العام الرابع المقبل للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف مراجعة الوضع التنفيذي للسياسات الرئيسية الحزبية والوطنية خلال عام 2021، فضلا عن مناقشة واتخاذ قرار بشأن خطط المشاريع للعام المقبل.
ويتوقع أن تجري كوريا الشمالية الجلسة المقبلة من أجل تسليط الضوء على إنجازات كيم جونغ أون، على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة السنوية لتوليه السلطة.
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