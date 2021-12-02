https://arabic.sputniknews.com/20211202/سأظل-ولكن-لن-أتحدث-أبو-تريكة-يثير-الجدل-ويمتنع-عن-الكلام-في-بي-إن-سبورت-1053465787.html

"سأظل ولكن لن أتحدث"... أبو تريكة يثير الجدل ويمتنع عن الكلام في "بي إن سبورت"

"سأظل ولكن لن أتحدث"... أبو تريكة يثير الجدل ويمتنع عن الكلام في "بي إن سبورت"

رفض اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، الحديث خلال الاستوديو التحليلي الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تضامنا مع إصابة أحد المشجعين في مباراة تشيلسي... 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T08:17+0000

2021-12-02T08:17+0000

2021-12-02T08:17+0000

أخبار مصر الآن

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وسأل المذيع، أبو تريكة المحلل الرياضي في قناة "بي إن سبورت"، عن رأيه في تتويج ليونيل ميسي الأرجنتيني بالكرة الذهبية السابعة من قبل استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، إلا أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أبو تريكة رفض التعليق.وتوقفت مباراة تشيلسي وواتفورد، والتي أقيمت على ملعب "فيكارج رود"، ضمن الجولة الـ14 من البريميرليغ، بعدما لاحظ ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي وجود مشكلة في المدرجات، وأشار للحكم لما يحدث من أجل التدخل، وتم إيقاف المباراة لحين إسعاف المشجع الذي أصيب بنوبة قلبية.وكان أبو تريكة، انسحب مؤخرا من الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" الرياضية، بعد استكمال مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر بالدوري الإنجليزي، والتي توقفت قبل نهاية الشوط الأول، بعد وقوع أزمة صحية لأحد الجماهير في المدرجات.وتوجه الجهاز الطبي لنادي نيوكاسل إلى المدرجات مباشرة من أجل إسعاف المشجع ومعه جهاز إنعاش القلب الذي يتوفر لدى كل فريق، فيما تواجد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لمباراة الفريقين، وطالب بعدم استكمال المباراة.وقرر حكم المباراة أندريه مارينر، استئناف المباراة بعد الاطمئنان على حالة المشجع الذي تم نقله إلى المستشفى، ليقرر أبو تريكة مغادرة الاستوديو التحليلي بعد علمه باستئناف اللقاء.وقال أبو تريكة قبل مغادرته للاستوديو التحليلي للمباراة: "حياة الإنسان أصبحت بلا قيمة، كنت أتمنى عدم استكمال المباراة، كنت ندمان عندما أكملت في الاستوديو وقت حالة إيركسن، ولكن لن أكرر نفس الخطأ مجدداً والآن سأنسحب من الاستوديو".>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سيوتنيك.

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