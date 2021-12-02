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شركة أدوية بريطانية تعلن أن علاجها لكوفيد-19 فعال ضد "أوميكرون"
شركة أدوية بريطانية تعلن أن علاجها لكوفيد-19 فعال ضد "أوميكرون"
أعلنت شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميثكلاين (جي.إس.كيه)، اليوم الخميس، أن علاجها المضاد لكوفيد-19 فعال ضد المتحور الجديد "أوميكرون". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T19:03+0000
2021-12-02T19:03+0000
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وحسب "رويترز"، قالت الشركة في بيان إن تحليلات معملية لعلاجها المضاد لكوفيد-19، القائم على الأجسام المضادة، والذي تطوره بالتعاون مع شريكتها في الولايات المتحدة "فير"، تشير إلى أن العقار فعال ضد النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".وأضافت أن الاختبارات المعملية بجانب دراسة أجريت على حيوانات الهامستر تظهر أن مزيج الأجسام المضادة في علاجها "سوتروفيماب" فعال ضد فيروسات تم تخليقها بطريق الهندسة الحيوية بحيث تحمل عددا من الطفرات المميزة لسلالة أوميكرون.وتعمل الشركتان على تطوير ما يسمى بالفيروسات الكاذبة التي تحمل نفس الطفرات الرئيسية في كل النسخ المتحورة التي يشبته أنها ظهرت من فيروس كورونا حتى الآن.كما تجري الشركتان اختبارات معملية حول قدرة "سوتروفيماب" على التأثير عليها.ونقلت "رويترز"، عن كبير المستشارين العلميين في شركة "فير" الأمريكية، هربرت فيرجين، قوله: "تتم بعناية متابعة كل طفرة قد تكون مهمة".وأكد أنه مع ظهور المتحور الجديد، وجدنا أن الطفرات التي أجرينا اختبارات عليها حتى الآن ليس لها تأثير كبير على "سوتروفيماب".يذكر أن هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا قد اعتمدت، اليوم الخميس، استخدام "سوتروفيماب" لمصابي كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ​​والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/خبير-هذه-النصائح-تجنبك-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-1053457950.html
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أخبار العالم الآن, بريطانيا, فيروس كورونا

شركة أدوية بريطانية تعلن أن علاجها لكوفيد-19 فعال ضد "أوميكرون"

19:03 GMT 02.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckayالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري " Waitrose and Partners"بسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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أعلنت شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميثكلاين (جي.إس.كيه)، اليوم الخميس، أن علاجها المضاد لكوفيد-19 فعال ضد المتحور الجديد "أوميكرون".
وحسب "رويترز"، قالت الشركة في بيان إن تحليلات معملية لعلاجها المضاد لكوفيد-19، القائم على الأجسام المضادة، والذي تطوره بالتعاون مع شريكتها في الولايات المتحدة "فير"، تشير إلى أن العقار فعال ضد النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".
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وأضافت أن الاختبارات المعملية بجانب دراسة أجريت على حيوانات الهامستر تظهر أن مزيج الأجسام المضادة في علاجها "سوتروفيماب" فعال ضد فيروسات تم تخليقها بطريق الهندسة الحيوية بحيث تحمل عددا من الطفرات المميزة لسلالة أوميكرون.

وتعمل الشركتان على تطوير ما يسمى بالفيروسات الكاذبة التي تحمل نفس الطفرات الرئيسية في كل النسخ المتحورة التي يشبته أنها ظهرت من فيروس كورونا حتى الآن.
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كما تجري الشركتان اختبارات معملية حول قدرة "سوتروفيماب" على التأثير عليها.

ونقلت "رويترز"، عن كبير المستشارين العلميين في شركة "فير" الأمريكية، هربرت فيرجين، قوله: "تتم بعناية متابعة كل طفرة قد تكون مهمة".
وأكد أنه مع ظهور المتحور الجديد، وجدنا أن الطفرات التي أجرينا اختبارات عليها حتى الآن ليس لها تأثير كبير على "سوتروفيماب".

يذكر أن هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا قد اعتمدت، اليوم الخميس، استخدام "سوتروفيماب" لمصابي كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ​​والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي
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