تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211202/شركة-أوروبية-تستحوذ-على-حصة-في-خط-أنابيب-غاز-السلام-بين-إسرائيل-ومصر-1053488702.html
شركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر
شركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر
أعلنت مجموعة "سنام" الأوروبية، اليوم الخميس، استحواذها على حصة في شركة غاز شرق البحر المتوسط (إي.إم.جي) التي تمتلك خط أنابيب بين إسرائيل ومصر. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T16:15+0000
2021-12-02T16:15+0000
حقل غاز
خط أنابيب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103853/34/1038533461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dffc0d70c81e4c4ec52d671ebe5579f0.jpg
وصرحت المجموعة، وهي أكبر شركة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، أنها أكملت الاستحواذ على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط، بحسب "رويترز".وخط أنابيب غاز العريش عسقلان البالغ طوله 90 كم والرابط بين مصر وإسرائيل، هو جزء مما يعرف بخط أنابيب "غاز السلام".ويعد الخط أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.وذكرت شركة "سنام" أنها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة التي حصلت عليها من شركة الطاقة التايلاندية بي.تي.تي إنرجي ريسورسز.وتمتلك شركتا "ديليك دريلينج" الإسرائيلية و"شيفرون" الأمريكية حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في إي.إم.جي.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/اجتماع-دول-منتدى-غاز-شرق-المتوسط-في-القاهرة-يختار-المصري-أسامة-مبارز-أمينا-عاما-لـ-3-سنوات-1053273336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103853/34/1038533461_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_626f36fcb6631e86f078915460e555de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حقل غاز, خط أنابيب

شركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر

16:15 GMT 02.12.2021
© Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheibleسفينة Pioneering Spirit قبل بدء تركيب خط أنابيب غاز لمشروع التيار الشمالي - 2
سفينة Pioneering Spirit قبل بدء تركيب خط أنابيب غاز لمشروع التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة "سنام" الأوروبية، اليوم الخميس، استحواذها على حصة في شركة غاز شرق البحر المتوسط (إي.إم.جي) التي تمتلك خط أنابيب بين إسرائيل ومصر.
وصرحت المجموعة، وهي أكبر شركة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، أنها أكملت الاستحواذ على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط، بحسب "رويترز".
وخط أنابيب غاز العريش عسقلان البالغ طوله 90 كم والرابط بين مصر وإسرائيل، هو جزء مما يعرف بخط أنابيب "غاز السلام".
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة يختار المصري أسامة مبارز أمينا عاما لـ 3 سنوات
25 نوفمبر, 12:49 GMT
ويعد الخط أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.
وذكرت شركة "سنام" أنها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة التي حصلت عليها من شركة الطاقة التايلاندية بي.تي.تي إنرجي ريسورسز.
وتمتلك شركتا "ديليك دريلينج" الإسرائيلية و"شيفرون" الأمريكية حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في إي.إم.جي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:59 GMTإعلام: إسرائيل لن تهاجم إيران في الأشهر المقبلة
16:58 GMTالعد التنازلي... معركة الانتخابات تصل مراحلها قبل الأخيرة في ليبيا
16:38 GMTكاتبة أمريكية تعتذر لرجل اتهمته خطأ باغتصابها بعد قضائه 16 عاما في السجن ظلما
16:33 GMTرياضي يحطم الرقم القياسي في دوران القفز المظلي
16:32 GMTأوكرانيا: لا نستبعد سيناريو الغزو من أراضي بيلاروس وندرسه بجدية
16:29 GMTطهران: لسنا متفائلين بنوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثات فيينا
16:25 GMTشرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
16:23 GMTبدء محاكمة ساكاشفيلي في "قضية السترة"
16:15 GMTشركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر
16:11 GMTباحث سوري: الجولان هو الموطن الأول لفن النحت منذ 280 ألف عام
16:06 GMTرئيس شركة فايزر: البشر قد يحتاجون لتطعيم سنوي ضد كورونا
15:52 GMTزعيم كوريا الشمالية: العام المقبل سيكون مهما وعلينا أن نخوض فيه نضالا كبيرا
15:41 GMTالخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
15:41 GMTاتحاد الكرة الإنجليزي يطلب تفسيرا من أستون فيلا وكريستال بالاس بشأن سلوك لاعبيهما ضد الحكام
15:41 GMTمحكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
15:38 GMTليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح بعد هدفي إيفرتون
15:36 GMTكورونا والعالم… الميزان ليس عادلا على أي حال
15:34 GMTبلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة في المستقبل القريب
15:10 GMTمسؤول إسرائيلي: يمكن إقامة قناة اتصال سرية للتوصل إلى اتفاق مع إيران
15:02 GMTالخارجية الإيرانية تعلق على دعوة إسرائيل لوقف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي