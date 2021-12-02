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https://arabic.sputniknews.com/20211202/صلاح-يسجل-هدفين-ويقود-ليفربول-إلى-فوز-ساحق-4-1-على-مضيفه-إيفرتون-فيديو--1053461675.html
صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون.. فيديو
صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون.. فيديو
قاد المهاجم المصري، محمد صلاح نادي ليفربول، الأربعاء، إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T00:17+0000
2021-12-02T00:17+0000
ليفربول
محمد صلاح
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وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.ويبلغ معدل تسجيل ليفربول أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة حيث أحرز 43 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بعشرة أهداف على تشيلسي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، بحسب رويترز.وتراجع إيفرتون إلى المركز 14 متقدما بخمس نقاط فقط على منطقة الهبوط واحتجت الجماهير ضد إدارة النادي وأطلقت صيحات الاستهجان ضدها بعد المباراة.ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء تشيلسي المتصدر.
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ليفربول, محمد صلاح

صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون.. فيديو

00:17 GMT 02.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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قاد المهاجم المصري، محمد صلاح نادي ليفربول، الأربعاء، إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك.
وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.
ويبلغ معدل تسجيل ليفربول أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة حيث أحرز 43 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بعشرة أهداف على تشيلسي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، بحسب رويترز.
وتراجع إيفرتون إلى المركز 14 متقدما بخمس نقاط فقط على منطقة الهبوط واحتجت الجماهير ضد إدارة النادي وأطلقت صيحات الاستهجان ضدها بعد المباراة.
وقال صلاح "رسالة المدرب كانت اللعب بقوة على المستوى البدني والسعي خلف كل كرة واللعب بأسلوبنا ومحاولة صنع الفرص وهو ما فعلناه".
ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء تشيلسي المتصدر.
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00:17 GMTصلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون.. فيديو
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